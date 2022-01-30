فوائد فاكهة البوملي

الوكيل الإخباري - فاكهة البوملي نوع من أنواع فواكه الحمضيات، وتشبهها في شكلها وقوامها وطعمها، وهي تمتلك نكهة فريدة، كما أنها تمتلك عناصر غذائية متنوعة كالحمضيات وأكثر، وكثير من المواقع الصحية المختصة تحدثت عن فوائدها المتعددة للصحة العامة ككل، نتعرف على أهمها في التالي:

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ذكر موقع "ويب طب" أن فاكهة البوملي مصدرها الصين والهند، وباتت تزرع في منطقة الشرق الأوسط، وهي فاكهة لها فوائد مهمة، وهي:





1 - تناول فاكهة البوملي يعزز صحة الجهاز المناعي في الجسم.

2 - فاكهة البوملي غنية بمضادات الالتهاب وهي تساعد في الحماية من التهاب المسالك البولية.

3 - فيتامين سي في البوملي له فوائد عدة منها الوقاية من الأمراض المعدية والأمراض الموسمية مثل الانفلونزا ونزلات البرد والزكام.

4 - البوملي مصدر مهم للبوتاسيوم المهم لصحة القلب ويقي من أمراضه.

5 - البوتاسيوم في البوملي والمعادن تساعد على ضبط مستويات ضغط الدم.

6 - البوملي يقلل من مستويات الكوليسترول السيء في الجسم.

7 - مضادات الأكسدة المتنوعة في فاكهة البوملي يساهم في الوقاية من الأمراض السرطانية ويحد من انتشارها.

8 - الألياف الغذائية في البوملي لها فوائد عدة على الصحة منها تحسين عملية الهضم والتقليل من اضطراباته.

9 - البوملي غني بالكالسيوم وبالتالي تناوله يساهم في تعزيز صحة العظام ويقي من الإصابة بالهشاشة.

10 - للبوملي فوائد جمالية تخص البشرة حيث أن تناوله يقلل من مشاكل البشرة وعلامات التقدم بالسن.

11 - البوملي غني بفيتامين أ، وفيتامين ج، والزنك، وهي عناصر مهمة لصحة الشعر تمنع تساقطه وتقويه وتقي من مشاكل فروة الرأس.

12 - البوملي من الفواكه المفيدة لصحة مرضى السكري فهو قليل السعرات وغني بالعناصر التي تساعد في السيطرة عليه.

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