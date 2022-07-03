فوائد فاكهة النوني المتنوعة

الوكيل الإخباري - النوني هي ثمار شجرة استوائية، تنمو في مناطق جنوب شرق آسيا، وهي من أشهر الفواكه التي تُستخدم في الطب الشعبي التقليدي؛ كما يُستخدم عصيرها أيضاً في العديد من العلاجات المنزلية.

اضافة اعلان

وتعتبر أوراق شجرة النوني من الأطعمة التقليدية في الثقافات القريبة من مكان نموها، بما في ذلك جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ، بينما تتميز ثمارها بنكهة قوية ومرّة. ويقوم الأشخاص الذين يستخدمون النوني بتحويل الفاكهة إلى هريس أو معجون أو عصير واستخدامها بمفردها أو مع مكونات أخرى، ويمكن أيضاً تخمير عصير النوني بإضافة السكر إليه.

- تخفيف آلام المفاصل

قد يكون لفاكهة وعصير النوني بعض الخصائص المسكِّنة والمضادّة للالتهابات؛ للمساعدة على التعامل مع الألم. وتشير الأبحاث المنشورة في مجلة Foods Trusted Source إلى أن التجارب السريرية البشرية أظهرت فوائد محتملة لعصير النوني للمفاصل، بما في ذلك تقليل الألم وزيادة نطاق الحركة.



- تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

هناك علاقة بين الإجهاد التأكسدي والضرر التأكسدي في الخلايا وعدد من الحالات المزمنة في الجسم. وتساعد مضادات الأكسدة على مكافحة آثار الأضرار المؤكسدة والجذور الحرّة. هذا وتوفر الأطعمة النباتية مثل فاكهة النوني مستويات عالية من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة.



- تقليل الضرر الناتج عن دخان التبغ

وجدت دراسة أن عصير فاكهة النوني يقلل من الأكسدة لدى مدخني التبغ الثقيل، حيث يحتوي دخان التبغ على آلاف المواد الكيميائية السامّة والمواد المسرطنة التي تتلف الحمض النووي وتسبب أضراراً مؤكسدة في الخلايا.

- تدعم صحة القلب



قد يساعد عصير النوني على دعم القلب عن طريق خفض نسبة الدهون في الدم والكوليسترول وتقليل الالتهابات، وكلاهما قد يكون من عوامل الخطر لأمراض القلب.

- تقوية المناعة

نظراً إلى المستويات العالية من فيتامين سي C في فاكهة النوني، فإنها تدعم جهاز المناعة بشكل كبير. وتشير الأبحاث المنشورة في Foods Trusted Source إلى أن النماذج تُظهر قدرة النوني على تعديل جهاز المناعة، مما يساعد في الحفاظ على صحة الأشخاص.

سيدتي