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الأربعاء، 15-02-2023 12:05 م

ما أسباب التهاب السرة ؟

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الوكيل الإخباري- يجب الاهتمام بتنظيف سرة البطن بشكل دوري، لأن إهمال نظافتها قد يزيد من خطر إصابتها بالالتهاب، الذي يحدث أيضًا لأسباب أخرى.


يستعرض في التقرير التالي، أسباب التهاب السرة والحالات التي تستدعي زيارة الطبيب، وفقًا لموقع "Healthline".

أسباب التهاب السرة

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 1- عدوى بكتيرية
تأوي سرة البطن ما يقرب من 67 نوعًا من البكتيريا، عند إهمال تنظيفها، تتكاثر ويزداد نشاطها، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى، وتشمل أعراضها:

- التهاب السرة.

- تورم السرة.

- ظهور قشرة حول السرة.

- خروج إفرازات ذات رائحة كريهة من السرة، يتراوح لونها بين الأصفر والأخضر.

2- عدوى فطرية
عادةً ما تنمو الفطريات في المناطق الرطبة والمظلمة بالجسم، وتنطبق هذه المواصفات على سرة البطن، وإذا لم يتم تنظيفها، قد تتعرض للإصابة بعدوى الخميرة.

ويعد التهاب السرة من أعراض عدوى الخميرة، بالإضافة إلى خروج إفرازات بيضاء سميكة منها.


3- الجراحة
التهاب السرة من الآثار الجانبية المحتمل الإصابة بها بعد إجراء العمليات الجراحية في منطقة البطن، مثل الفتق، وإذا لاحظ المريض خروج صديد منها، عليه الإسراع في زيارة الطبيب.


4- الخراج
قد يشير التهاب السرة إلى الإصابة بالخراج، خاصةً إذا كانت مصحوبًا بما يلي:

- ألم البطن.

- الحمى.

- ظهور كتلة في البطن.

- ألم أثناء التبول.

- تغير لون السرة.

- خروج إفرازات من السرة.


علاج التهاب السرة
- المضادات الحيوية الفموية أو الموضعية، لعلاج العدوى البكتيرية والخراج.

- الكريمات المضادة للفطريات، لعلاج التهاب السرة الناتج عن عدوى الخميرة.

- بجانب العلاج الدوائي، يجب على المريض الاعتناء بنظافة السرة والحفاظ على جفافها، لتسريع وتيرة الشفاء من العدوى.

نصائح للوقاية من التهاب السرة

 يمكن الوقاية من التهاب السرة باتباع مجموعة من الإرشادات، أبرزها:

- تنظيف السرة يوميًا بالماء الجاري والصابون المضاد للبكتيريا.

- تجفيف السرة جيدًا بعد الاستحمام بمنشفة نظيفة.

- تجنب وضع أي كريمات أو مرطبات داخل السرة.

- ارتداء ملابس فضفاضة.

 

الكونسلتو الطبي 

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