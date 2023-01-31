ما أفضل وقت لشرب الحليب؟

الوكيل الإخباري- يأتي الحليب في مقدمة قائمة المشروبات المفيدة لصحة الإنسان، حيث يتميز باحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم، وعلى رأسها الكالسيوم.



نوضح في السطور التالية، أفضل وقت لشرب الحليب، وفقًا لما ذكره موقع "Times of india".



فوائد شرب الحليب



الحليب مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وعلى رأسها الكالسيوم، الذي يساعد بشكل بشكل كبير في تحسين صحية العظام، وزيادة قوتها.



كما يعد الحليب من المصادر الجيدة للبروتين والكالسيوم وفيتامين ب 12 وفيتامين د والفوسفور، ولا يتوقف شرب الحليب بشكل منتظم إلى تعزيز قوة الجهاز المناعي فحسب، بل يساعد على تقليل حدة أعراض اضطرابات المعدة.



الكمية المثالية لشرب الحليب



على الرغم من الفوائد الصحية المذهلة للحليب، إلا أن الإفراط في تناول كميات كبيرة منه قد يسبب أضرارًا صحية.



وإذا كان الحليب كامل الدسم، فيمكن شرب كوب أو كوبين فقط منه، لأنه قد يزيد وزن الجسم.



كما يجب التأكد من عدم المعاناة من عدم تحمل اللاكتوز، لأنه في هذه الحالة، يمكن أن تسبب الكميات الكبيرة من الحليب مشكلة.





أفضل وقت لشرب الحليب



أفضل وقت لشرب الحليب بالنسبة للبالغين هو قبل النوم، أما بالنسبة للأطفال، فيمكن شرب كوب الحليب في الصباح الباكر.



ويساعد الحليب عند شربه مساءً على النعاس، والحصول على قسط من النوم الجيد، وبسبب قلة النشاط حينها، يمتص الجسم الحد الأقصى من الكالسيوم.



الطريقة الصحيحة لشرب الحليب



على الرغم من أن الحليب البارد والساخن يوفران التغذية للجسم، إلا إن الطريقة الصحيحة للحصول عليه تعتمد على الوقت الذي تشربه فيه.



وإذا كنت تشرب الحليب أثناء النهار، فيمكنك تناوله ساخنًا أو باردًا، أما إذا كنت تتناوله قبل النوم ، فتأكد دائمًا من شرب الحليب الفاتر أو الدافئ، وذلك لأن الحليب البارد في الليل يسبب مشاكل في المعدة واضطرابات النوم أيضًا.



كما يوضح بالابتعاد عن خلط الفواكه والحليب معًا، لتجنب بعض الأضرار المحتملة لذلك الأمر، مثل الحموضة والحساسية والسعال.

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