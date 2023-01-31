الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

بلدية طبقة فحل تُعلن عن توفر فرص عمل مؤقتة

بعد قرار رفع البنزين وتثبيت الديزل والكاز.. تعرّف على أسعار المحروقات محلياً بحسب التنكة

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكاز والديزل

قرار من بوتين بتوسيع ميادين اختبار المسيرات

الحكومة ترفع اسعار البنزين

الأسبوع العربي الثاني للتوعية بالسرطان ينطلق غدا

فيديو - عائلة لبنانية تناشد بعلاج الطفلتين سارة وغنوة في الاردن

التعليم العالي: 331 تخصصاً للقبول لمجتازي تكميلية التوجيهي

علان يدعو لإنقاذ قطاع الألبسة وسط منافسة غير عادلة مع الطرود البريدية

كشف سبب تفاوت الأسعار بين أدوية الصحة والصيدليات

الثلاثاء، 31-01-2023 04:57 م

ما أفضل وقت لشرب الحليب؟

2e1e9731322a0362c13c823b27bd3d19


الوكيل الإخباري- يأتي الحليب في مقدمة قائمة المشروبات المفيدة لصحة الإنسان، حيث يتميز باحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم، وعلى رأسها الكالسيوم.

نوضح في السطور التالية، أفضل وقت لشرب الحليب، وفقًا لما ذكره موقع "Times of india".

فوائد شرب الحليب

الحليب مليء بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وعلى رأسها الكالسيوم، الذي يساعد بشكل بشكل كبير في تحسين صحية العظام، وزيادة قوتها.

كما يعد الحليب من المصادر الجيدة للبروتين والكالسيوم وفيتامين ب 12 وفيتامين د والفوسفور، ولا يتوقف شرب الحليب بشكل منتظم إلى تعزيز قوة الجهاز المناعي فحسب، بل يساعد على تقليل حدة أعراض اضطرابات المعدة.

الكمية المثالية لشرب الحليب

على الرغم من الفوائد الصحية المذهلة للحليب، إلا أن الإفراط في تناول كميات كبيرة منه قد يسبب أضرارًا صحية.

وإذا كان الحليب كامل الدسم، فيمكن شرب كوب أو كوبين فقط منه، لأنه قد يزيد وزن الجسم.

كما يجب التأكد من عدم المعاناة من عدم تحمل اللاكتوز، لأنه في هذه الحالة، يمكن أن تسبب الكميات الكبيرة من الحليب مشكلة.


أفضل وقت لشرب الحليب

أفضل وقت لشرب الحليب بالنسبة للبالغين هو قبل النوم، أما بالنسبة للأطفال، فيمكن شرب كوب الحليب في الصباح الباكر.

ويساعد الحليب عند شربه مساءً على النعاس، والحصول على قسط من النوم الجيد، وبسبب قلة النشاط حينها، يمتص الجسم الحد الأقصى من الكالسيوم.

الطريقة الصحيحة لشرب الحليب

على الرغم من أن الحليب البارد والساخن يوفران التغذية للجسم، إلا إن الطريقة الصحيحة للحصول عليه تعتمد على الوقت الذي تشربه فيه.

وإذا كنت تشرب الحليب أثناء النهار، فيمكنك تناوله ساخنًا أو باردًا، أما إذا كنت تتناوله قبل النوم ، فتأكد دائمًا من شرب الحليب الفاتر أو الدافئ، وذلك لأن الحليب البارد في الليل يسبب مشاكل في المعدة واضطرابات النوم أيضًا.

كما يوضح بالابتعاد عن خلط الفواكه والحليب معًا، لتجنب بعض الأضرار المحتملة لذلك الأمر، مثل الحموضة والحساسية والسعال.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202313116321456OV

دراسة بريطانية تسلط الضوء على مشكلة شمع الاذن

d117e8cb-2fef-4f84-8ad7-efb2352c04d2

البيض قد يحمي من أمراض القلب .. كم واحدة يجب تناولها؟

2021_11_20_11_40_22_150

ليس فقط الطعام .. 5 عادات سيئة تسبب دهون البطن

2023_1_30_19_17_57_63

طبيبة توضح طرق تعويض الأسنان والضروس المفقودة

111111

منها المعجنات .. أطعمة من الضار تناولها مع الشاي

3de062eb-65cc-42c9-b7b6-07d872657fd5

أمراض العمود الفقري .. 9 مشكلات تؤثر عليه

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_18050_4981887c7cb-3040-4174-84ec-820b94deda6d

3 أغذية تشكل خطورة عند تناولها مع المشروبات الغازية

2020_7_26_11_28_28_635

ما تأثير تناول العنب على صحتك؟

ملح-إبسوم

ملح إبسوم .. طريقة طبيعية لتخفيف آلام العضلات والصداع

News-P-681550-638089634274309202

منها تخفيف آلام الاسنان .. فوائد غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

91976

6 فوائد لتناول التفاح

benefits-pomegranate-15-surprising-health-benefits-pomegranate

طبيب يحذر من شرب الرمان في هذه الحالة !