متى يبدأ مريض الكلى بالغسيل؟

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من التهاون مع الفشل الكلوي، سواء الحاد أو المزمن، لأن التأخر في تلقي العلاج الدوائي يجعله بدون جدوى عند الحصول عليه في المراحل المتقدمة من المرض.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن هناك طريقتين لإنقاذ مريض الفشل الكلوي في هذه الحالة، هما:

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- الغسيل الكلوي.



- زراعة الكلى.



وأوضح أن الغسيل الكلوي عبارة عملية يتم من خلالها تصفية دم المريض من النفايات، التي تواجه الكلى المصابة بالفشل صعوبة في طردها خارج الجسم بصورة طبيعية، عن طريق البول.



وأكد موافي أن عدد مرات الغسيل الكلوي يحدده الطبيب للمريض حسب نوع الفشل الذي يعاني منه، كما هو موضح فيما يلي:



- الفشل الكلوي الحاد: يحتاج المصاب به للغسيل 3 مرات أسبوعيًا -تستغرق المرة الواحدة 4 ساعات- لفترة مؤقتة، حتى تتعافى الكلى نهائيًا.



- الفشل الكلوي المزمن: يجب على المصاب به إجراء الغسيل مدى الحياة.



الكونسلتو الطبي

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