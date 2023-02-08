الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

التنمية الاجتماعية: إخلاء 73 أسرة لأماكن آمنة خلال المنخفض الجوي

أردوغان يمنح كل عائلة متضررة من الزلزال مبلغا ماليا: لن تباتوا في العراء بل في الفنادق!

4060 ميجاواط الحمل الكهربائي الأقصى أمس

النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة تحت القبة الأحد المقبل

بلدية بيرين تتعامل مع انهيارات صخرية وإغلاق طرق بسبب تراكم الثلوج

الأول في سنوات.. المركزي الإماراتي يمنح رخصة مصرفية لبنك روسي

فتح الطرق في مناطق بلدية الكرك الكبرى

الفحيص: تحذيرات من الجليد والانزلاقات على طريق البكالوريا

بلدية بصيرا: فتح الطرق الرئيسية بمنطقتي بصيرا وغرندل في الطفيلة

نقيب الالبسة: توقف تصدير الملابس التركية للأردن و 23% منها مصدرها غازي عنتاب و كهرمان

الأربعاء، 08-02-2023 01:04 م

متى يبدأ مريض الكلى بالغسيل؟

2023_2_6_22_38_50_185


الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من التهاون مع الفشل الكلوي، سواء الحاد أو المزمن، لأن التأخر في تلقي العلاج الدوائي يجعله بدون جدوى عند الحصول عليه في المراحل المتقدمة من المرض.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن هناك طريقتين لإنقاذ مريض الفشل الكلوي في هذه الحالة، هما:

اضافة اعلان


- الغسيل الكلوي.


- زراعة الكلى.


وأوضح أن الغسيل الكلوي عبارة عملية يتم من خلالها تصفية دم المريض من النفايات، التي تواجه الكلى المصابة بالفشل صعوبة في طردها خارج الجسم بصورة طبيعية، عن طريق البول.


وأكد موافي أن عدد مرات الغسيل الكلوي يحدده الطبيب للمريض حسب نوع الفشل الذي يعاني منه، كما هو موضح فيما يلي:


- الفشل الكلوي الحاد: يحتاج المصاب به للغسيل 3 مرات أسبوعيًا -تستغرق المرة الواحدة 4 ساعات- لفترة مؤقتة، حتى تتعافى الكلى نهائيًا.


- الفشل الكلوي المزمن: يجب على المصاب به إجراء الغسيل مدى الحياة.

 

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_11_18_19_43_19_125

5 نصائح هامة لحماية رئتيك مع التقلبات الجوية

2022_10_12_22_5_51_790

طبيب يحذر من نقص هذا الفيتامين: مضاعفاته خطيرة !

download (1)

3 أطعمة فعالة لعلاج ضغط الدم المرتفع

file

لماذا نشعر بآلام الجسم في الشتاء ؟

900x450_uploads,2023,02,08,caf33891d0

دواء للضغط علاج محتمل لسكري الكلى

2023281109861WH

ماذا تعرف عن حساسية عث الغبار؟

أخبار متعلقة
RenalFailure6

متى تدل قلة التبول على الاصابة بالفشل الكلوي ؟

tbl_diseases_disease_300_415c503a1a1-eb0c-4fd1-8ef6-6810b0b3f515

أسباب واعراض الفشل الكلوي