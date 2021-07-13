مرض الشك أسبابه وعلاجه

الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من مرض الشك؛ ما يؤثر سلباً في حياتهم الاجتماعية والعملية، وغالباً لا يسعى الأشخاص المصابون بمرض الشك إلى العلاج بمفردهم؛ لأنهم لا يرون أنفسهم أنهم يعانون من مشكلة تتطلب العلاج.

اضافة اعلان

أسباب وعلاج مرض الشك، بحسب ما ذكر الدكتور عبد الله أبو عدس، استشاري علاج الاضطرابات النفسية والإدمان :

سمات الشخصية التي تُصاب بمرض الشك :

1- تكون هذه الشخصية جدلية للغاية؛ إذ تحاول دائماً إثبات وجهة نظرها أو الاستنتاجات غير المنطقية الخاصة بها، كما تتسم بالغرابة في التواصل والتفاعل، سواء كان هذا التواصل مع الذات من خلال التفكير أو المشاعر، أو التواصل مع الآخرين.

2- تتسم هذه الشخصية بالارتياب الزائد والشك المستمر في نوايا وتصرفات الآخرين، وعدم الثقة بهم؛ فالشخص المريض بمرض الشك، يتوقع دائماً أنّ هناك مؤامرات تُدبر له من الآخرين، سواء كانوا أقرباء أو غرباء.

3- تتسم شخصية مرضى الشك بالعدوانية الشديدة تجاه الآخرين، وفي كثير من الأحيان، يتورط الأشخاص المصابون باكتئاب ما بعد الولادة في معارك قانونية، ويقاضون أشخاصاً أو شركات يعتقدون أنها تسعى للتآمر عليهم أو استغلالهم.

أسباب مرض الشك

1- أسباب جينية؛ حيث هناك ارتباط شديد بين مرض الشك ومرض الفصام.

2- أسباب تتصل بالمواد الكيميائية التي تشغل الجهاز العصبي المركزي.

3- أسباب ترتبط بالنشأة والتربية والتكوين السيكولوجي الذي عاشته شخصية المريض بالشك.

علاج مرض الشك

1- العلاج بزيادة مهارات التأقلم العامة، خصوصاً الثقة والتعاطف، بالإضافة إلى تحسين التفاعل الاجتماعي والتواصل واحترام الذات.

2- استخدام الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان أو مضادات القلق، وذلك إذا كانت أعراض المرض شديدة، أو إذا كان المريض يعاني أيضاً من مشكلة نفسية أخرى، مثل القلق أو الاكتئاب.



