السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دولة تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة

أمسية أدبية أردنية تونسية يحتضنها بيت عرار في إربد

روسيا تفرض عقوبات على 384 نائبا يابانيا

الخصاونة ينعى وزير العمل الأسبق الدكتور عبدالحافظ الشخانبة

انطلاق فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي في جرش

ولي العهد عن قمة جدّة : جهود حثيثة ترمي إلى تحقيق الازدهار

انطلاق فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي بإربد

اميركا تمدد تأشيرات الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

الوزير الاسبق عبدالحافظ الشخانبة في ذمة الله

تواصل فعاليات صيف الأردن في الطفيلة

السبت، 16-07-2022 04:47 م

نسبة مخزون الحديد الطبيعية للحامل

نسبة-الحديد-الطبيعية-في-الدم


الوكيل الإخباري - المرأة الحامل تحتاج لمستويات معينة من الفيتامينات والبروتينات والمعادن الضرورية لصحتها ولصحة الجنين الذي تحمله، ولربما من أهم العناصر التي تحتاج لها أثناء الحمل الحديد، في المقال التالي سيتم التعرف على نسبة مخزون الحديد الطبيعية للحامل، وأهم العناصر الأخرى.

اضافة اعلان

يجب أن تتراوح نسبة مخزون الحديد الطبيعية للمرأة الحامل ما بين 20-200 نانوغرام/مليلتر وهي النسبة المعتمدة لجميع النساء بشكل عام، وذلك رغم اختلافها بشيء بسيط في عدد من المصادر، إذ إن هناك من يحدد النسبة الطبيعية للمرأة البالغة ب 10-120 نانوغرام/مليلتر، لذلك ينصح غالباً بالحفاظ على مستوى مخزون الحديد فيما يفوق 10 نانوغرام/ مليلتر.


وعلى المرأة الحامل الحفاظ عليه من أن يهبط دون المعدل الطبيعي، فيسبب لها هذا الأمر العديد من المشاكل والمضاعفات، كذلك الأمر فيما يخص ارتفاعه عن الحد الطبيعي.

 

الحد الطبيعي لمخزون الحديد بالتفصيل
يمكن تفصيل النسبة الطبيعية لمخزون الحديد للعديد من الفئات كالآتي: 
البالغون من الذكور: 20-250 نانوغرام/ملليلتر.
البالغون من الإناث: 10-120 نانوغرام/ملليلتر.
النساء فوق سن ال40: 12-263 نانوغرام/ملليلتر.
حديثو الولادة: 25-200 نانوغرام/ملليلتر.
الرضع بعمر شهر واحد: 200-600 نانوغرام/ملليلتر.
الرضع بعمر 2-5 شهور: 50-200 نانوغرام/ملليلتر.
الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 15 عاماً: 7-140 نانوغرام/ملليلتر.

 

 

بابونج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
31f46cd3-f307-4cc0-b8ca-4dfb370b4d1c

للملح تأثير سحري على بشرتك.. هل تجرؤين على استخدامه؟

Doc-P-354805-637328421551788790

لماذا تشتهي بعض السيدات المخللات أثناء الحمل؟

206511Image1

كيف تحمين طفلك من الجفاف صيفاً؟

tbl_articles_article_33244_696fc260415-b296-49d6-af0a-ecf56040c674

علاج مسمار القدم

تمارين_الظهر_المقوس

تمارين لعلاج حدبة الرقبة

وجبة-الافطار

هذه المواد الغذائية لا ينصح بتناولها في وجبة الإفطار

أخبار متعلقة
201932494554898IA

ترتيبات صحية ضرورية قبل الحمل

How-to-use-wormwood-to-get-rid-of-worms-44

هؤلاء يمنع تناولهم للشيح

2022_2_24_19_2_26_120

أفضل فيتامينات بعد سن الأربعين للوقاية من الأمراض

F60045FB-7F7E-40D7-B084-228C0CA17A14

فيتامينات تحارب الإلتهابات في الجسم

كم-عدد-الفيتامينات

أهم الفيتامينات والمعادن للأطفال

tbl_articles_article_18227_63

لهذه الأسباب تناول هذه الخضروات مسلوقة