الوكيل الإخباري - المرأة الحامل تحتاج لمستويات معينة من الفيتامينات والبروتينات والمعادن الضرورية لصحتها ولصحة الجنين الذي تحمله، ولربما من أهم العناصر التي تحتاج لها أثناء الحمل الحديد، في المقال التالي سيتم التعرف على نسبة مخزون الحديد الطبيعية للحامل، وأهم العناصر الأخرى.





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يجب أن تتراوح نسبة مخزون الحديد الطبيعية للمرأة الحامل ما بين 20-200 نانوغرام/مليلتر وهي النسبة المعتمدة لجميع النساء بشكل عام، وذلك رغم اختلافها بشيء بسيط في عدد من المصادر، إذ إن هناك من يحدد النسبة الطبيعية للمرأة البالغة ب 10-120 نانوغرام/مليلتر، لذلك ينصح غالباً بالحفاظ على مستوى مخزون الحديد فيما يفوق 10 نانوغرام/ مليلتر.



وعلى المرأة الحامل الحفاظ عليه من أن يهبط دون المعدل الطبيعي، فيسبب لها هذا الأمر العديد من المشاكل والمضاعفات، كذلك الأمر فيما يخص ارتفاعه عن الحد الطبيعي.

الحد الطبيعي لمخزون الحديد بالتفصيل

يمكن تفصيل النسبة الطبيعية لمخزون الحديد للعديد من الفئات كالآتي:

البالغون من الذكور: 20-250 نانوغرام/ملليلتر.

البالغون من الإناث: 10-120 نانوغرام/ملليلتر.

النساء فوق سن ال40: 12-263 نانوغرام/ملليلتر.

حديثو الولادة: 25-200 نانوغرام/ملليلتر.

الرضع بعمر شهر واحد: 200-600 نانوغرام/ملليلتر.

الرضع بعمر 2-5 شهور: 50-200 نانوغرام/ملليلتر.

الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 15 عاماً: 7-140 نانوغرام/ملليلتر.

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