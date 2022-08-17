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الأربعاء، 17-08-2022 03:41 م

نصائح لجمال البشرة

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من العوامل التي تؤثر على بشرتك، تعتبر العوامل الوراثية والشيخوخة والهرمونات وحالات مثل مرض السكري من العوامل الداخلية التي تؤثر على الجلد. لا يمكنك التأثير في بعض هذه العوامل، ولكن هناك العديد من العوامل الخارجية التي يمكنك القيام بها.
 

فيما يلي نصائح حول صحة البشرة والحفاظ على جمالها ونضارتها:
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1. تناول نظام غذائي صحي
2. الابتعاد عن التوتر

3. الحفاظ على الرطوبة

4. الإقلاع عن التدخين

5. تقشير البشرة

6. تجنب التعرض المباشر للحرارة 

 

الرواية 

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