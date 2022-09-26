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الإثنين، 26-09-2022 11:49 ص

نصائح لشعر صحي وغير متساقط

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الوكيل الإخباري - الحصول على شعر صحي وقوي وغير قابل للتساقط والتقصف يعد من أهم ما تقوم به الكثير من النساء، وأثبتت الدراسات الطبية أن اتباع أنما معينة يومية تساهم بشكل كبير في علاجه وتقويته. 

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وأن أهم ما يقوم به الشخص اتجاه شعره هو تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويتم ذلك عن طريق التالي:  

- تدليك فروة الرأس يوميا، يعد من الحيل الجيدة التي تنشط الدورة الدموية لفروة الرأس، وتمد بوصيلات الشعر بالأكسجين وتقويها وتجعلها أكثر عرضة للتقوية والنشاط، وينمو شعر خالي من التساقط. 

-الاهتمام بتغذية الشعر الصحية، ويتم ذلك عن طريق استخدام الزيوت العطرية المخففة على فروة الرأس، كزيت إكليل الجبل وزيت النعناع، فهي زيوت تساهم بشكل كبير في التخلص من اجهاد وتقصف الشعر، وتعزيز تدفق  الدم لفروة الرأس. 

-من أهم النصائح التي تساعد على شعر صحي هي اتباع نظام غذائي صحي وشرب كميات كبيرة من الماء، ولذا عليك تناول المعادن والفيتامينات الأساسية اليومية كحمض الفوليك، والحديد والأوميجا3، كما أثبتت الدراسات الطبية أن تناول كميات من الماء تعد من الحيل لتقوية الشعر، وأيضا تساهم بشكل كبير في ترطيبه. 

-القيام بتمشيط الشعر بانتظام يساعد على تحفيز الشعيرات الدموية في فروة الرأس، ويعمل على تقويته وزيادة حيويته. 

 

اليوم السابع 

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