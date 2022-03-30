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الأربعاء، 30-03-2022 03:49 م

هل العسل مضر للحامل في الشهر الرابع

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الوكيل الإخباري - تحتاج الحامل في الشهر الرابع إلى الغذاء الصحي والمغذيات الطبيعية للحفاظ على صحتها وتعزيز نمو الجنين، وهو ما يدفع الحامل بالبحث في أهم الأغذية التي يمكن الإعتماد عليها في رحلة حملها.

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بوجه عام أجمع الأطباء على أن العسل لا يشكل أي خطر على الحامل في الشهر الرابع بوجه خاص، وخلال رحلة الحمل بوجه عام، ولكن يفضل أن تشتشير الحامل طبيبها فربما كان ما هناك ما يمنعها من تناول العسل أثناء الحمل، وما عدا ذلك يعد العسل غذاءً مثالياً لكل من الحامل والجنين، وذلك لقيمته الغذائية العالية واحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجا إليها في رحلة الحمل.

تعود فوائد العسل للحامل في الشهر الرابع إلى قيمته الغذائية المرتفعة، وذلك لإحتوائه على مركبات ضرورية لها وللجنين مثل: السكريات ( السكروزو و الجلوكوز و الفركتوز و السكر العادي)، فضلاً عن إحتوائه على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين،  A،B9 ، B1، B2، K.

على الرغم من فوائد العسل للحامل في الشهر الرابع إلا أنه قد يتسبب في إلحاق الضرر لها في بعض الحالات مثل:


1 - الإصابة بسكري الحمل.
2 - زيادة احتمالات الوزن.
3 - الإصابة بتشنجات الجهاز الهضمي.

 

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