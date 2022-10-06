الوكيل الإخباري-تكثر الأحاديث والأقاويل حول دور الماء في عملية فقدان الوزن؟ فهل هو حقً يساهم في إنقاص الوزن؟ أم هل الماء يزيد الوزن؟

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إن الإجابة المباشرة لسؤال "هل الماء يزيد الوزن؟" هي لا، لا يعد الماء أحد أسباب زيادة الوزن، بل إن شرب المزيد من الماء قد يساعد على فقدان الوزن أو المحافظة عليه، ومن الجدير ذكره أن ما يقارب 30% - 59% من البالغين الذين يحاولون إنقاص وزنهم يكثرون من شرب الماء.



ويمكن دعم إجابة سؤال "هل الماء يزيد الوزن؟" عن طريق بيان الطرق التي يساهم فيها الماء بفقدان الوزن:



1. يساعد الماء على حرق السعرات الحرارية

بينت العديد من الدراسات دور شرب الماء في زيادة كمية السعرات الحرارية المحروقة خاصةً خلال فترات الراحة، وفي ما يأتي العديد من الدراسات التي بحثت في تأثير شرب نصف لتر من الماء على الوزن:

بينت دراسة أن شرب الماء يزيد من حرق السعرات الحرارية خلال فترات الراحة بنسبة 24% - 30%، ومن الجدير ذكره أن هذا التأثير تم ملاحظته بعد شرب الماء بـ 10 دقائق واستمر حتى الدقيقة الستين.



أجريت دراسة أخرى على الأطفال الذين يعانون من السمنة، وبينت زيادة معدل الطاقة المحروقة خلال فترات الراحة بعد شرب الماء البارد.

أجريت دراسة أخرى على النساء اللواتي يعانين من الوزن الزائد، ولم يجرين أي تغيير في نظامهن الغذائي باستثناء الإكثار من شرب بالماء، وكانت النتائج فقدان 2 كيلو غرام من الوزن بعد 12 شهرًا.



2. تقليل الشهية عند شرب الماء تناول قبل الوجبات

يدعي البعض أن شرب الماء قبل تناول الوجبة قلل من الشهية لديهم، وأظهرت الدراسات وجود هذا التأثير عند البالغين في منتصف العمر وكبار السن، بينما لم يظهر نفس التأثير عند الأصغر عمرًا، سنوضح بعض الدراسات المجرية للبحث في هذا التأثير في ما يأتي:

بينت دراسة أن شرب الماء قبل تناول الوجبة عند كبار السن ساعد على فقدان الوزن بمقدار 2 كيلو غرام بعد 12 أسبوعًا.



بينت دراسة أجريت على البالغين في منتصف العمر أن شرب الماء قبل تناول الوجبة ساعد على فقدان الوزن بنسبة 44% أكثر من الأشخاص الذين لا يشربون الماء قبل تناول الوجبة.



3. تقليل السعرات الحرارية المستهلكة

نظرًا لكون الماء مشروبًا طبيعيًا خالٍ من السعرات الحرارية فإن شربه يقلل من استهلاك السعرات الحرارية، ومن الممكن اعتماده كبديل عن المشروبات الأخرى الغنية بالسعرات الحرارية والسكر.



كمية المياه التي يجب شربها

بعد بيان إجابة سؤال "هل الماء يزيد الوزن؟" لا بد أنك تتساءل عن كمية التي يجيب شربها لتحقيق هذه الفوائد وكيفية زيادة كمية الماء المستهلكة.

ينصح بأن لا تقل كمية المستهلكة يوميًا عن 2 لتر، لكن إذا كنت من الأشخاص الذين يتعرقون بشكل زائد أو تمارس التمارين الرياضية الشديدة فغنه يجب شرب المزيد من الماء.



أما لكيفية الإكثار من شرب الماء فإنه يمكن تنكيه الماء بإضافة شرائح من الأناناس أو الخيار أو البطيخ أو النعناع لإعطاء نكهة مستساغة للماء، ويمكن التركيز على العصائر والفواكه الغنية بالماء.

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