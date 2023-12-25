هل شوربة العدس تهيج القولون؟

الوكيل الإخباري - يتساءل بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي عن إمكانية تناول شوربة العدس في فصل الشتاء، خوفًا من أن تكون لها تأثيرات سلبية على صحتهم.

اضافة اعلان



هل تناول شوربة العدس آمن لمرضى القولون العصبي؟

في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن شوربة العدس من الأطعمة الشتوية التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي.



وأضاف ناجي أن شوربة العدس تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

ومع ذلك، أوصى استشاري التغذية العلاجية مرضى القولون العصبي بالابتعاد نهائيًا عن شوربة العدس أو تناولها بكمية معتدلة، لأن الجهاز الهضمي لديهم يواجه صعوبة بالغة في التعامل مع محتواها العالي من الفودماب.



وأوضح أن الفودماب هي نوع من الكربوهيدرات، يتم امتصاص في الأمعاء الدقيقة بشكل سيء، مما يسبب تقلصات المعدة وانتفاخ البطن والغازات والإمساك والإسهال.



واختتم ناجي حديثه بمناشدة مرضى القولون العصبي بتجنب شوربة العدس المعلبة، لاحتوائه على الكثير من الأملاح، الذي يتسبب في تهيج الأمعاء والتهاب المعدة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل تحضيرها في المنزل.

الكونسلتو