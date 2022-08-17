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الأربعاء، 17-08-2022 04:01 م

هل يمكن أن ترفع أشعة الشمس من الشهية؟

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الوكيل الإخباري - توصلت دراسة حديثة نشرت في مجلة "Nature Metabolism" إلى أن أشعة الشمس يمكن أن تفتح شهية الرجال، وليس النساء، وتجعلهم يأكلون كميات أكبر من الطعام.

تسلط هذه الدراسة الضوء على العلاقة بين أحد أنواع الأشعة فوق البنفسجية غير المرئية التي تأتي من الشمس (وهي UVB) وارتفاع مستويات هرمون الجوع المسمى جريلين (بالإنجليزية: Ghrelin) لدى الرجال، حيث يحفز هرمون الجريلين الشهية، ويزيد من تناول الطعام، ويعزز تخزين الدهون. 

وقد قام الباحثون بتحليل بيانات التغذية لحوالي 3000 شخص تتراوح أعمارهم بين 25 و 64 عاماً على مدى 12 شهراً، ووجد أن الرجال يأكلون ما معدله 300 سعرة حرارية أكثر خلال أشهر الصيف مقارنة بالنساء اللائي ظل تناول السعرات الحرارية لديهن أكثر ثباتاً.

كما أظهرت الدراسة أيضاً أن التعرض لأشعة الشمس يغير البروتينات المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي، مع وجود اختلاف الرجال والنساء؛ وقد يكون ذلك بسبب هرمون الاستروجين الأنثوي.

وفي دراسة أخرى، استخدم الباحثون الفئران للتحقيق في تأثير التعرض للأشعة فوق البنفسجية على الجوع. وقد تم تعريض 24 فأراً يومياً لمستويات منخفضة من الأشعة فوق البنفسجية على مدار 10 أسابيع. وأظهرت الفئران تغيرات مماثلة للإنسان في البروتينات المرتبطة بعملية التمثيل الغذائي؛ وقد زاد تناول الطعام والبحث عن الطعام لدى ذكور الفئران. كما أظهرت الفئران الذكور زيادة في إفراز هرمون الجريلين بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

وفي حين وجدت الدراسة آلية محتملة وراء كيفية تأثير الأشعة فوق البنفسجية على التمثيل الغذائي للهرمونات لدى الرجال والنساء، إلا أن الباحثين لم يتطرقوا إلى أن التعرض لأشعة الشمس سيؤدي إلى زيادة الوزن لدى البشر.

وعلى الرغم من تأثير العمر، والوراثة، ومستوى النشاط، والحالة الصحية على إفراز الهرمونات، تشير هذه الدراسة بوضوح إلى أن الرجال والنساء يستجيبون بشكل مختلف للتغيرات الموسمية التي يمكن أن تغير عملية التمثيل الغذائي بشكل كبير.

الطبي

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