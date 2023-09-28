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الخميس، 28-09-2023 10:38 م

3 طرق للتخلص من ارتفاع ضغط الدم

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الوكيل الاخباري- رغم أهمية العلاج الدوائي للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، يحتاج المصابون به أيضًا إلى اتباع نظام غذائي صحي يتضمن مجموعة محددة من المشروبات.

فيما يلي أفضل المشروبات لعلاج ارتفاع ضغط الدم:

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 كاكاو

 

- يساعد على خفض ضغط الدم.

- يعزز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ.

- يحسن المزاج.

 

 كركديه


- يخفض ضغط الدم المرتفع.

- يتميز بجودة عالية.

- يمكن تناوله ساخنًا أو باردًا حسب الرغبة.

 

شاي أخضر بالنعناع

- غني بمضادات الأكسدة.

- يحتوي على مركبات تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، عن طريق إرخاء العضلات الملساء التي تبطن جدران الأوعية الدموية.

 

 

 




 

 


 

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