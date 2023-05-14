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الأحد، 14-05-2023 04:17 م

3 فوائد للزعتر البري

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الوكيل الإخباري- يعد الزعتر البري والذي يسمى أيضاً بالزعتر الزاحف (بالإنجليزية: Creeping Thyme) أو زعتر البريكلاند (بالإنجليزية: Breckland Thyme)، شجيرة معمرة تتبع فصيلة أو عائلة النباتات الشفوية (بالإنجليزية: Lamiaceae)، موطنها الأصلي مناطق شمال ووسط أوروبا. يطلق على الزعتر البري اسم أم الزعتر (بالإنجليزية: Mother of Thyme)، كما يعرف بالعامية باسم الصعتر البري أو السعتر البري. 

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واليك ابرز فوائد الزعتر البري :

 

مطهر لعلاج التهابات الجهاز الهضمي

يمكن أن يستخدم للتخلص من الديدان

مضاد للتشنج والمغص المعوي

 

عكاظ

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