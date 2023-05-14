3 فوائد للزعتر البري

الوكيل الإخباري- يعد الزعتر البري والذي يسمى أيضاً بالزعتر الزاحف (بالإنجليزية: Creeping Thyme) أو زعتر البريكلاند (بالإنجليزية: Breckland Thyme)، شجيرة معمرة تتبع فصيلة أو عائلة النباتات الشفوية (بالإنجليزية: Lamiaceae)، موطنها الأصلي مناطق شمال ووسط أوروبا. يطلق على الزعتر البري اسم أم الزعتر (بالإنجليزية: Mother of Thyme)، كما يعرف بالعامية باسم الصعتر البري أو السعتر البري.
واليك ابرز فوائد الزعتر البري :
مطهر لعلاج التهابات الجهاز الهضمي
يمكن أن يستخدم للتخلص من الديدان
مضاد للتشنج والمغص المعوي
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة