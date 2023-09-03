4 طرق لمنع اشتهاء السكريات

الوكيل الاخباري - يرغب بعض الأشخاص في الحصول على السكريات لأنها مميزة في المذاق، إلا أنها تهدد الجسم بعدد من المخاطر بما في ذلك زيادة مستويات الالتهابات في الجسم، وبالتالي الإصابة بالسمنة والشعور بالتعب.

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يستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز الطرق لمنع اشتهاء السكريات، وفقًا لموقع "WebMD" والرابطة الأمريكية لكبار السن "AARP".



طرق منع اشتهاء السكريات

1-وجبة الإفطار

تحتوي وجبة الإفطار على نسبة عالية من البروتين، ما يزيد من فرص الشعور بالشبع والوقاية من الجوع، نظرًا لاستقرار مستويات سكر الدم، من خلال الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الكربوهيدرات والتي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في مجرى الدم، عندما ينخفض مستوى السكر في الدم مرة أخرى خلال ساعة أو ساعتين، لذا يوصي الأطباء بتناول الأطعمة التالية:



-البيض.

-الزبادي اليوناني.

-الجبن.

-عصير مع مسحوق البروتين.



2-الفواكه

يحافظ تناول الفواكه على مستويات السكر في الدم، كما تحصل على الألياف والمواد الغذائية الموجودة بها، يسهم ذلك في تنظيم مستويات سكر الدم ما يحمي من الشعور بالجوع، إلا أن تناول الفواكه يحمي أيضًا من الحصول على كميات مرتفعة من السكريات.



3-تحسين النوم

يمكن أن يؤثر قلة النوم على مركز المكافآت في الدماغ ويجعلك منجذبًا حقًا إلى الأطعمة غير الصحية أو السكرية، باحثون من جامعة كولومبيا بتحليل عادات النوم والأكل لأكثر من 500 امرأة، وجدوا أن ناموا بشكل سيئ استهلكوا كمية أكبر بكثير من السكر المضاف من أولئك الذين حصلوا على نوم جيد ليلاً، يجب النوم لمدة من 7 إلى 8 ساعات ليلًا.



4-الوجبات الخفيفة

يساعد الاحتفاظ بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفاكهة والمكسرات والخضروات المقطعة في متناول الأيدي، على كبح جماح الشهية والتخلص من إدمان تناول السكريات، فضلًا عن كون الوجبات الخفيفة تزيد من مستويات سكر الدم والشعور بالجوع.



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