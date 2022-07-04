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الإثنين، 04-07-2022 06:46 ص

4 فوائد مدهشة للطماطم

طم


الوكيل الإخباري - الطماطم لا غنى عنها في جميع الوجبات تقريبا، فهي ثمرة غنية ليس فقط من حيث النكهة ولكن أيضا من حيث الفوائد الصحية المحتملة.

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ومع ذلك، فإن الطماطم ليست للجميع، فهي واحدة من أكثر أنواع الأطعمة المرتبطة بالحساسية الغذائية.


فقد تسبب بعض الأعراض الهضمية غير السارة لدى بعض الأشخاص، لكنها أيضا تعتبر "فاكهة" ومن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمليئة بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.


1. تحمي البشرة
الطماطم مليئة بالكاروتينات، وهو نوع معين من مضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وفق خبيرة التغذية إيلينا بارافانتس.


2. تحسن المزاج
لا تعمل الطماطم على تعزيز نكهة وجبتك فحسب، بل إنها قد تحسن المزاج أيضا على المدى الطويل.


فقد وجدت دراسة أجريت عام 2013 ونشرت في مجلة The Journal of Affective Disorders أن المشاركين الذين تناولوا الطماطم مرتين إلى ست مرات في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 46% للإبلاغ عن أعراض خفيفة أو شديدة للاكتئاب مقارنةً بأولئك الذين تناولوا الطماطم أقل من مرة واحدة في الأسبوع.


3. تساعد على امتصاص العناصر الغذائية
الطماطم أحد الأطعمة التي تساعد جسمك بالفعل على امتصاص العناصر الغذائية الأخرى بشكل أفضل، وفقا لبلانكا غارسيا أخصائية التغذية في Health Canal.


على وجه التحديد، قد تساعدك الطماطم على امتصاص الحديد، وهو معدن يلعب دورا رئيسيا في صنع الهيموغلوبين والميوغلوبين، والبروتينات التي تساعد في نقل الأكسجين إلى العضلات والأعضاء في جميع أنحاء الجسم.


4. تساهم في سرعة التئام الجروح
وجدت دراسة أجريت عام 2016 على مرضى المستشفيات ونشرت في المجلة الدولية للجراحة أنه عندما تناول الأشخاص مكملات 1000 ملليغرام من فيتامين سي، فإنهم شهدوا التئام الجروح "الواسعة والمعقدة" بشكل أسرع وأفضل.

 

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