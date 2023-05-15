5 أطعمة تزيل غازات البطن

الوكيل الإخباري- يتسبب الأكل بسرعة إلى دخول الهواء الزائد إلى الجسم ما يؤدي إلى حدوث انتفاخات في البطن.



وهناك بعض الأطعمة تتسبب بملء البطن بالغازات وهو أمر مزعج بالطبع، لكن يمكن القيام ببعض الأمور التي قد تقي وتمنع تكوين غازات البطن، مثل تناول الوجبات ببطء لمنع بلع الهواء خلال تناول الطعام، والتوقف عن مضغ العلكة التي تؤدي بدورها إلى ابتلاع الهواء باستمرار مما يؤدي إلى زيادة عدد المرات التي يحتاجها الشخص للتجشؤ، وقد تكون الحساسية سبباً رئيسياً لحدوث الغازات.

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اليك 5 أطعمة تساعد على ازالة غازات البطن :



الخيار



الزبادي



الهليون وبذور القرم



الموز



الزنجبيل الطازج



عكاظ