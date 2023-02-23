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الخميس، 23-02-2023 11:44 ص

5 طرق لرفع مخزون الحديد في الجسم

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الوكيل الإخباري- يعد فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة. تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين لأنسجة الجسم. كما يتضح من الاسم، يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نتيجة لنقص عنصر الحديد

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ولرفع مخزون الحديد بسرعة في الجسم، ينصح الأطباء عادة بالقيام بالتالي   


تناول مكملات الحديد

عادة ما تكون حبوب الحديد هي الحل الأول الذي يلجأ له الأطباء في حالات نقص الحديد، وفي الحالات الشديدة قد يلجأ الأطباء إلى الحقن أو إبر الحديد كحل سريع للمشكلة. وخلال فترة العلاج يستمر الأطباء بمتابعة النتائج ومستويات الحديد في الجسم، وذلك حتى يتم التأكد من عودة الحديد والفيرتين إلى المستويات الطبيعية في الجسم.

علاج المشكلات التي قد تؤدي إلى نقص الحديد

قد تؤدي بعض المشكلات الصحية إلى تناقص نسبة الحديد في الجسم بسبب عدم القدرة على امتصاصه مثل قرح المعدة وكثافة دم الحيض، والأورام.

تناول الأطعمة الغنية بالحديد

يمكن أن يساعد تناول الأغذية الغنية بالحديد خاصة الحديد من من المصادر الحيوانية والذي يسهل امتصاصه، في زيادة مستويات الحديد في الجسم، وهذا يعني أنه عليك الاهتمام بتناول اللحوم والأسماك، هذا بجانب تناول الفواكه والخضراوات الغنية به.


تناول الأطعمة التي تحسن امتصاص الحديد

لا يكفي أن تتناول أطعمة غنية بالحديد لتتغلب على المشكلة، بل عليك أن تتناول الأطعمة التي قد تحسن من عملية امتصاص الحديد لديك، وهذا يعني أن تجعل الأطعمة الغنية بفيتامين سي جزءاً أساسياً من نظامك الغذائي.

 

تجنب الأطعمة التي قد تمنع امتصاص الحديد

بالإضافة للأطعمة التي قد تساعدك في الحصول على  الحديد وامتصاصه بصورة أفضل، فقد تكوون هناك بعض الأطعمة التي تقف عائقاً أمام قدرة جسمك على امتصاص الحديد بصورة كبيرة خاصة تلك التي تحتوي على الكالسيوم مثل منتجات الألبان، هذا بالإضافة إلى بعض المشروبات كالشاي والقهوة.

 

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