5 عادات للنوم مدمرة لشعرك

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كشفت خبيرة شعر مجموعة من عادات النوم الشائعة التي يمكن أن تكون مدمرة لصحة وجمال الشعر.وأوضحت خبيرة الشعر نيكول بيتي من ميلك + بلاش، أن «الشعر الصحي»، الذي يمكن أن يمنح المرأة مظهراً أصغر سناً، يعتمد على نظام غذائي متوازن ومتنوع بالإضافة إلى روتين نوم جيد، من بين عوامل أخرى. وكشفت المصممة 5 أخطاء شائعة يجب تجنبها في الليل، إذا كنت ترغبين في إبقاء شعرك يبدو لامعاً وصحياً في الصباح، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:أقنعة العينالفراش المتسخأكياس الوسادات الخشنةالشعر المبللاستخدام الأربطة المطاطية

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