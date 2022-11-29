5 نصائح غذائية مهمة لكبار السن

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

ينصح الأطباء واختصاصيو التغذية، مع التقدم في العمر، باختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات الطازجة المحمّلة بالفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، بدلاً من الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف، مثل العصائر المعلبة والحلويات وغيرها.وتزداد حاجة الإنسان مع تقدم العمر إلى تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها لتجنّب الأمراض المختلفة، الجسدية والنفسية منها.تناول الأطعمة المغذيةالابتعاد عن اللحوم المصنّعةالتركيز على مصادر البروتينتناول الألياف الغذائية بوفرةشرب كمية جيدة من المياه

عكاظ