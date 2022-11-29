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الثلاثاء، 29-11-2022 12:12 م

5 نصائح غذائية مهمة لكبار السن

تغذية-لكبار-السن


الوكيل الإخباري-ينصح الأطباء واختصاصيو التغذية، مع التقدم في العمر، باختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات الطازجة المحمّلة بالفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض، بدلاً من الأطعمة التي تحتوي على السكر المضاف، مثل العصائر المعلبة والحلويات وغيرها.

وتزداد حاجة الإنسان مع تقدم العمر إلى تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها لتجنّب الأمراض المختلفة، الجسدية والنفسية منها.


تناول الأطعمة المغذية

الابتعاد عن اللحوم المصنّعة

التركيز على مصادر البروتين

تناول الألياف الغذائية بوفرة

شرب كمية جيدة من المياه
 
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عكاظ

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