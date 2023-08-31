7 اسباب قد تؤدي الى ظهور الثعلبة

الوكيل الاخباري - الثعلبة أو (Alopecia areata) هو واحد من الأمراض المناعية التي تصيب جسم الإنسان، يقوم الجهاز المناعي خلال الإصابة بهذه الحالة المرضية بمهاجمة جريبات الشعر التي تحيط بجذور و نمو الشعر من جديد في مناطق بعينها من فروة الرأس والجسم، مما يتسبب في تساقط الشعر من الجذور بصورة مفاجئة.

اضافة اعلان



يمكن أن تصيب الثعلبة عدداً من مناطق الجسم، مثل فروة الرأس واللحية والشارب، وغالباً ما تظهر على هيئة بقع دائرية بأحجام مختلفة، وعادة ما تصيب الثعلبة الرجال والنساء والكبار والصغار على حد سواء، وهي لا تتسبب في ظهور أي أعراض جانبية مثل الإفرازات أو الحبوب والتغيرات في مظهر الجلد، وإنما تبدو فقط في هيئة بقع صلعاء أو خالية من تساقط الشعر.

ما هي اسباب الثعلبة في الراس؟

توجد العديد من اسباب الثعلبة، ومن أشهر أسباب الإصابة بالثعلبة نورد لكم ما يلي:

1 - الأسباب المناعية: نظراً لكون الثعلبة واحدة من أمراض المناعة الذاتية، فإن زيادة نشاط الجهاز المناعي نتيجة للتعرض لحالة مرضية معينة، يمكنه أن يتسبب في اضعاف جريبات الشعر وتلف الجذور وتساقطها، وهو ما يتسبب في فروة الرأس، كما لوحظ بأن الثعلبة قد تترافق مع الإصابة بعدد من الأمراض المناعية، مثل مرض البهاق والذئبة.



2 - العوامل الوراثية: تلعب العوامل الوراثية دوراً لا يمكن التغافل عنه في فروة الرأس، حيث تصل نسبة حالات الإصابة المنقولة وراثياً ما بين 10 إلى 40% تقريباً من إجمالي حالات الإصابة، وقد تزداد النسبة لتصل إلى 70% تقريباً لدى أحد التوأمين في حالة إصابة الآخر بنفس الحالة المرضية.



3 - التقاط العدوى: في بعض الأحيان قد تحدث الإصابة بعدوى الثعلبة جنباً إلى جنب مع الإصابة بأمراض أخرى، مثل عدوى فيروس الهربس، وقد وجدت بعض الدراسات ارتباطاً في فروة الرأس وعدوى فيروس كورونا، لكنها تظل دراسة غير مؤكدة.



4- العوامل الجينية: وجد بأن في فروة الرأس تحدث بنسبة كبيرة لدى الأشخاص المصابين بخلل في الجينات، على سبيل المثال فقد وجد بأن الأشخاص الذين يعانون من خلل الكروموسوم الـ 21 هم أكثر عرضة للإصابة بالثعلبة، بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15% تقريباً.



5- الحالات النفسية: أثبتت الدراسات والملاحظة الطبية للمرضى المصابين بالثعلبة، أن الإصابة بهذه الحالة المرضية عادة ما تحدث نتيجة التعرض للأزمات النفسية الصعبة، مثل فقدان أحد الأشخاص المقربين للإنسان أو التعرض لحادث مؤلم، أو التعرض لأي صدمة عصبية تؤثر على حياة الإنسان، ومع تساقط الشعر يمكن أن تزداد الأمور سوءاً وخاصة بالنسبة للسيدات، وهو ما قد يفاقم المشكلة لديهن نتيجة التأثير السيء للثعلبة على المظهر العام للجسم.



6- الإصابة بمرض الربو: يُرجع بعض المختصين الإصابة بمرض الثعلبة في بعض الأحيان إلى العديد من الحالات المرضية الأخرى مثل مرض الربو، وكذلك حمى القش والأكزيما.



7 - بعض الأسباب الأخرى: في بعض الأحيان قد تحدث الثعلبة وتساقط الشعر نتيجة أسباب أخرى متفرقة، على سبيل المثال الإصابة بصديد الأسنان والتهاباتها، وكذلك بعض أمراض الأسنان، ومشاكل العيون والتهابها، وبعض الالتهابات الفطرية الأخرى.

ما هي طرق الوقاية من الثعلبة؟



1 - ينصح الأطباء باستخدام الشامبو الطبي المضاد للفطريات بصورة منتظمة، وخاصة بعد تساقط الشعر أو قصه، من أجل الوقاية من الفطريات المسببة للثعلبة.

2 - احرص أن تكون على علم كافِ بكافة المسببات المؤدية للإصابة بالثعلبة، كما يجب أن يكون لك دور في تثقيف أطفالك بشأن مخاطر الثعلبة والوقاية منها.

3 - ابتعد عن مشاركة أدوات العناية الشخصية مع الآخرين، مثل فرشاة الشعر، وأدوات تقليم الأظافر، وأدوات الاستحمام، وكذلك الملابس والمناشف وأدوات الزينة، حيث يمكن أن تكون وسطاً ملائماً لنقل العدوى.

4 - احرص على التعامل بحذر مع الحيوانات، حيث يمكن أن تصاب الحيوانات المنزلية بالثعلبة دون أعراض واضحة، وفي بعض الأحيان قد تظهر أعراض الثعلبة في هيئة بقع فارغة وتساقط الشعر أو الفرو على ظهر الحيوان الأليف.

5 - احرص على اتباع تعليمات النظافة الشخصية، من أجل تجنب انتشار العدوى وانتقالها، سواء بالنسبة لك أو لأطفالك، كما يجب أن تقي أطفالك من

عوامل الإصابة وخاصة في الأماكن التي تكثر بها الإصابة مثل المدارس والحضانات ومراكز التسوق.

تجميلي