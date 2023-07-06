الخميس 06-07-2023
الوكيل الاخباري

بلاغ بإطلاق النار على شاب واصابته بعمان

طلبة توجيهي: أسئلة امتحان اللغة العربية من سهلة إلى متوسطة

هل يترشح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لرئاسة مصر؟

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة المعلمة حنان في إربد

التربية تنشر أسئلة امتحان اللغة العربية

أسعار الحديد والاسمنت محليا الخميس

رسالة هامة لطلبة التوجيهي

في حالة حرجة .. سقوط مواطن من الطابق الثالث بعمان !

تعميم بشأن اصدار سندات شركة الكهرباء الوطنية

انخفاض أسعار الأغذية في الأردن الشهر الماضي

الخميس، 06-07-2023 12:13 م

7 اعراض لسرطان الحلق

throat-cancer-1


الوكيل الإخباري- هناك علامات إذا ظهرت عليك لا يجب أن تتجاهلها، لأنها يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان في الحلق، لذا يجب علينا إذا ظهر أي عرض غريب على الفم الانتباه له وعدم تجاهله.

سرطان الحلق هو نوع من أنواع السرطانات التي تصيب (البلعوم) أو الحنجرة، وهي عبارة عن أنبوب عضلي يبدأ من خلف الأنف وينتهي في الرقبة، كما يبدأ سرطان الحلق في الخلايا المسطحة من الحلق وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك".

أنواع سرطان الحلق

سرطان البلعوم الأنفي:

هو جزء من الحلق يقع خلف الأنف.

سرطان البلعوم الفموي:

ينشأ سرطان البلعوم الفموي في البلعوم الفموي، وهو جزء من الحلق يقع خلف الفم، ويشتمل على اللوزتين.

سرطان البلعوم السفلي:

ينشأ في البلعوم السفلي، وهو الجزء السفلي من الحلق، ويقع أعلى المريء والقصبة الهوائية مباشرةً.

السرطان المزماري:

ينشأ السرطان المزماري في الأحبال الصوتية.

السرطان فوق المزماري:

ينشأ السرطان فوق المزماري في الجزء العلوي من الحنجرة، ويشمل السرطان الذي يؤثر على لسان المزمار.

سرطان تحت المزمار:

ينشأ السرطان تحت المزماري في الجزء السفلي من الحنجرة، وتحديدًا أسفل الأحبال الصوتية.

أعراض سرطان الحلق:

１- السعال.

２- تغيرات أخرى في الصوت مثل بحة الصوت أو عدم القدرة على الكلام بوضوح.

３- صعوبة البلع.

４- ألم بالأذن.

５- وجود كتلة لا تشفى.

６- التهاب الحلق.

７- فقدان الوزن.

اضافة اعلان

 

مصراوي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
49b3b24d-9e84-4482-a641-3a5c9a4d17a7

أفضل الطرق لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة

health-benefits-of-watermelon

لهذا السبب.. احذر تناول الماء بعد البطيخ

64a6755e423604365875e3da

تحديد خمسة أنواع من السرطان ترتبط بالسمنة

11

متوفرة بكل منزل .. طبيب يوصي بخمسة أطعمة يمكن أن تخفض ضغط الدم!

أعشاب-لحرق-الدهون-الثلاثية

5 أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

64a5603142360414df221fce

3 علامات على جسمك تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول!

أخبار متعلقة
2019_9_13_19_42_12_295 (2)

8 علامات غير عادية لـ سرطان الكبد

tbl_articles_article_22967_50047e39e9c-a267-4445-99f4-62cc3439a1ba

منها يظهر في الصباح .. علامات تدل على الإصابة بمرض خطير

624d8dd8423604746a09b307

تظهر على قدميك .. اعراض الاصابة بالسكري

لا

مرض "نادر وقاتل" قد يسبب أعراضا تشبه علامات الحساسية

tbl_articles_article_25014_53f96fa0f-50a6-439c-be83-ee72fd639dd2

انتبه .. 5 علامات تتطلب منك شرب الماء فوراً