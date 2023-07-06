7 اعراض لسرطان الحلق

الوكيل الإخباري- هناك علامات إذا ظهرت عليك لا يجب أن تتجاهلها، لأنها يمكن أن تكون علامة على الإصابة بسرطان في الحلق، لذا يجب علينا إذا ظهر أي عرض غريب على الفم الانتباه له وعدم تجاهله.



سرطان الحلق هو نوع من أنواع السرطانات التي تصيب (البلعوم) أو الحنجرة، وهي عبارة عن أنبوب عضلي يبدأ من خلف الأنف وينتهي في الرقبة، كما يبدأ سرطان الحلق في الخلايا المسطحة من الحلق وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك".



أنواع سرطان الحلق



سرطان البلعوم الأنفي:



هو جزء من الحلق يقع خلف الأنف.



سرطان البلعوم الفموي:



ينشأ سرطان البلعوم الفموي في البلعوم الفموي، وهو جزء من الحلق يقع خلف الفم، ويشتمل على اللوزتين.



سرطان البلعوم السفلي:



ينشأ في البلعوم السفلي، وهو الجزء السفلي من الحلق، ويقع أعلى المريء والقصبة الهوائية مباشرةً.



السرطان المزماري:



ينشأ السرطان المزماري في الأحبال الصوتية.



السرطان فوق المزماري:



ينشأ السرطان فوق المزماري في الجزء العلوي من الحنجرة، ويشمل السرطان الذي يؤثر على لسان المزمار.



سرطان تحت المزمار:



ينشأ السرطان تحت المزماري في الجزء السفلي من الحنجرة، وتحديدًا أسفل الأحبال الصوتية.



أعراض سرطان الحلق:



１- السعال.



２- تغيرات أخرى في الصوت مثل بحة الصوت أو عدم القدرة على الكلام بوضوح.



３- صعوبة البلع.



４- ألم بالأذن.



５- وجود كتلة لا تشفى.



６- التهاب الحلق.



７- فقدان الوزن.

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