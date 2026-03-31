الوكيل الإخباري- يشهد العالم تزايدا ملحوظا في أمراض القلب، ما يدفع خبراء الصحة إلى التركيز على تغييرات بسيطة في نمط الحياة للحد من المخاطر.



أخطاء ليلية شائعة تضر بصحة القلب



وترتبط أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تشمل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، غالبا بعوامل معروفة مثل السمنة وسوء التغذية وقلة النشاط البدني، إلا أن الأطباء يشيرون اليوم إلى دور مهم للعادات الليلية في الوقاية منها.



وتوضح الدكتورة سينثيا كوس، أخصائية قصور القلب المتقدم، أن النوم ليس مجرد راحة، بل مرحلة أساسية يستعيد خلالها الجسم توازنه. فخلال النوم ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم نتيجة زيادة نشاط الجهاز العصبي اللاودي، ما يمنح القلب فرصة حقيقية للراحة.



وتحذر كوس من أن اضطراب النوم لا يؤثر فقط في الشعور بالتعب، بل يمتد إلى عملية التمثيل الغذائي، فيؤثر على تنظيم السكر والشهية، وهو ما قد يزيد خطر السمنة والسكري من النوع الثاني، وهما من أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.



1. عدم الانتظام في مواعيد النوم

