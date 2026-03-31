أخطاء ليلية شائعة تضر بصحة القلب

تعبيرية
الثلاثاء، 31-03-2026 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   يشهد العالم تزايدا ملحوظا في أمراض القلب، ما يدفع خبراء الصحة إلى التركيز على تغييرات بسيطة في نمط الحياة للحد من المخاطر.

وترتبط أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تشمل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، غالبا بعوامل معروفة مثل السمنة وسوء التغذية وقلة النشاط البدني، إلا أن الأطباء يشيرون اليوم إلى دور مهم للعادات الليلية في الوقاية منها.

وتوضح الدكتورة سينثيا كوس، أخصائية قصور القلب المتقدم، أن النوم ليس مجرد راحة، بل مرحلة أساسية يستعيد خلالها الجسم توازنه. فخلال النوم ينخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم نتيجة زيادة نشاط الجهاز العصبي اللاودي، ما يمنح القلب فرصة حقيقية للراحة.

وتحذر كوس من أن اضطراب النوم لا يؤثر فقط في الشعور بالتعب، بل يمتد إلى عملية التمثيل الغذائي، فيؤثر على تنظيم السكر والشهية، وهو ما قد يزيد خطر السمنة والسكري من النوع الثاني، وهما من أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

1. عدم الانتظام في مواعيد النوم

يساعد الالتزام بجدول نوم ثابت على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، ما ينعكس إيجابا على ضغط الدم وصحة الشرايين. وتشير دراسات حديثة إلى أن النوم المنتظم يحسن كفاءة الشرايين ويقلل العبء على القلب، بينما يؤدي اضطراب المواعيد إلى بقاء ضغط الدم مرتفعا ليلا، وهو ما يرهق الجهاز القلبي مع الوقت.

2. تناول الطعام في وقت متأخر

يُنصح بتجنب تناول الوجبات قبل النوم مباشرة، إذ أظهرت دراسات أن الأكل بعد التاسعة مساء يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن تأخير الوجبة الأخيرة يرفع احتمال الإصابة بمشكلات الأوعية الدموية الدماغية.

وتؤكد كوس أهمية الابتعاد قبل النوم عن الكافيين والكحول والأطعمة الحارة، لما لها من تأثير سلبي على جودة النوم ووظائف القلب.

3. بيئة نوم غير مريحة

تلعب غرفة النوم دورا مهما في جودة الراحة؛ فدرجات الحرارة المرتفعة والضوضاء والمراتب غير المريحة قد تحفز هرمونات التوتر، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب. كما تشير أبحاث إلى أن النوم في بيئة حارة قد يزيد من خطر المشكلات القلبية مع مرور الوقت.

4. استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

يساهم التعرض للشاشات قبل النوم في تحفيز الدماغ وإعاقة الاسترخاء، سواء بسبب المحتوى المثير أو الضوء الأزرق الذي يقلل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم. وقد أظهرت دراسات أن مشاهدة محتوى مرهق حتى لفترة قصيرة يمكن أن ترفع ضغط الدم وتؤثر في انتظام ضربات القلب.

 
 


ن

