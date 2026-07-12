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أخطاء يومية تهدد صحة عينيك بصمت

صث
تعبيرية
 
الأحد، 12-07-2026 11:17 ص
الوكيل الإخباري-   لا تبدأ مشكلات العين دائماً بأعراض واضحة، إذ قد تتطور بعض الأمراض بصمت لسنوات قبل اكتشافها، ما يجعل إهمال الفحوصات أو التعامل الخاطئ مع مشاكل النظر يزيد من خطورتها.اضافة اعلان


ويحذّر أطباء العيون من تجاهل علامات مثل تشوش الرؤية، وصعوبة القراءة في الإضاءة الضعيفة، والوهج أثناء القيادة ليلاً، لأنها قد تشير إلى مشكلات مثل إعتام عدسة العين أو الجلوكوما أو أمراض الشبكية.

وأكد المختصون أن فحص قوة النظر في محال النظارات لا يكفي للكشف عن أمراض العين، إذ تحتاج بعض الحالات إلى فحوصات متخصصة. كما حذروا من استخدام قطرات العين دون استشارة، والنوم أثناء ارتداء العدسات اللاصقة، وإهمال تحديث النظارات القديمة.

وينصح الخبراء بإجراء فحوصات دورية، وتقليل إجهاد الشاشات عبر قاعدة "20-20-20"، وارتداء نظارات شمسية تحمي من الأشعة فوق البنفسجية للحفاظ على صحة العين.
 
 


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