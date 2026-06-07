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أدوية لا ينبغي تناولها على معدة فارغة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 07-06-2026 09:11 م
الوكيل الإخباري-   حذر أخصائي أمراض الباطنية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، الدكتور قاسم أحمد، من تناول بعض الأدوية على معدة فارغة، مؤكداً أن ذلك قد يؤدي إلى آثار جانبية ومضاعفات صحية تتعلق بالجهاز الهضمي.اضافة اعلان


وأوضح أن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين والأسبرين، يُنصح بتناولها مع الطعام، لأنها قد تهيّج بطانة المعدة وتزيد خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة أو النزيف عند تناولها على معدة فارغة.

كما حذر من تناول دواء الميتفورمين المستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني دون طعام، نظراً لارتباطه بأعراض هضمية مثل الغثيان والإسهال والانتفاخ والتقيؤ، مشيراً إلى أن تناوله مع الطعام أو بعده مباشرة يساعد على تقليل هذه الأعراض.

وفي المقابل، بيّن أن بعض الأدوية يجب تناولها على معدة فارغة، مثل أدوية الغدة الدرقية التي تحتوي على ليفوثيروكسين، لأن الطعام قد يقلل من امتصاصها وفعاليتها، لذلك يُنصح بتناولها قبل الإفطار بنحو 30 إلى 60 دقيقة.

وأكد أن طريقة وتوقيت تناول الأدوية يختلفان بحسب آلية عمل كل دواء وطريقة امتصاصه في الجسم، داعياً إلى الالتزام بتعليمات الطبيب وقراءة النشرة الدوائية بعناية قبل الاستخدام.
 
 


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