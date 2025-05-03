أسباب النحافة وعلاجها للوصول للوزن المثالي

الوكيل الإخباري- يعاني كثيرون من النحافة وفقدان الوزن، والتي قد تنتج عن عوامل نفسية مثل التوتر والعصبية، أو أسباب عضوية مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو الإصابة بالديدان المعوية.

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الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية، أوضح أن علاج النحافة يبدأ بتحسين صحة المعدة والجهاز الهضمي، مع تناول فاتح شهية وأطعمة ذات قيمة طاقية عالية مثل المكسرات والسكريات الصحية. كما شدد على أهمية إجراء تحاليل مثل البول، البراز، صورة الدم، وجرثومة المعدة لتحديد السبب بدقة.



وأكد أن تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والدهون الصحية يساعد في زيادة الوزن بشكل سليم دون الإضرار بالصحة.