أسباب النحافة وعلاجها للوصول للوزن المثالي

الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية، أوضح أن علاج النحافة يبدأ بتحسين صحة المعدة والجهاز الهضمي، مع تناول فاتح شهية وأطعمة ذات قيمة طاقية عالية مثل المكسرات والسكريات الصحية. كما شدد على أهمية إجراء تحاليل مثل البول، البراز، صورة الدم، وجرثومة المعدة لتحديد السبب بدقة.
وأكد أن تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والدهون الصحية يساعد في زيادة الوزن بشكل سليم دون الإضرار بالصحة.
-
أخبار متعلقة
-
هل يؤثر شرب الحليب على فاعلية التخدير قبل العمليات الجراحية؟.. خرافة أم حقيقة؟
-
جرب هذه الأطعمة - طرق طبيعية لزيادة الحديد والكالسيوم بالجسم
-
لحرق دهون البطن.. 5 عادات بسيطة فور الاستيقاظ من النوم
-
فوائد عديدة لفيتامين B12.. لكن احذر من آثاره الجانبية إذا أفرطت في تناوله
-
لعمر مديد بالصحة.. جربوا هذا المشروب صباحاً
-
مع الحرارة المرتفعة.. كيف تحافظ على صحة أمعائك في الصيف؟
-
فوائد الزبادي بالعسل على الريق
-
فوائد تناول الفاكهة قبل الطعام