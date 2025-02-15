أسباب ظهور "سنام الأرملة"

ووفقا له، ظهور "سنام الأرملة" (الحدبة الدهنية) لدى النساء قد يكون مرتبطا بانقطاع الطمث، نتيجة انخفاض مستوى هرمون الاستروجين، وإعادة توزيع الأنسجة الدهنية. أما بالنسبة للرجال، فقد تتطور لديهم رواسب الدهون في منطقة الظهر والعنق بسبب ضعف التمثيل الغذائي لهرمون التستوستيرون.
كما يمكن أن تؤدي إمالة الرأس إلى الأمام كما عند العمل على الكمبيوتر مثلا، إلى تغير قوة العضلات واختلال التوازن العضلي، وبالتالي ظهور "سنام الأرملة".
وقد يكون العامل الآخر في حدوث رواسب الدهون في منطقة الظهر والعنق هو تغيرات النسيج الضام.
ويقول: "تتكون في بعض الأحيان كبسولة كثيفة من النسيج الضام حول الرواسب الدهنية، ما يجعلها أكثر وضوحا ويصعب تصحيحها".
ومن بين العوامل الأخرى المسببة لظهور "سنام الأرملة" وفقا للجراح، السمنة والوزن الزائد والاستعداد الوراثي وأمراض الغدد الصماء، مثل متلازمة كوشينغ.
وينصح الطبيب قبل البدء بالعلاج، بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لتحديد حجم وبنية النسيج الدهني وتحديد وجود أو عدم وجود كبسولة النسيج الضام واستبعاد التكوينات المرضية الأخرى.
ويشير إلى أن هناك العديد من الطرق لعلاج هذه الحالة، بيد أن العملية الجراحية هي التي تعطي نتائج ثابتة وضمانات جمالية. وتتضمن العملية الجراحية إما شفط الدهون إذا كانت رخوة وعدم وجود كبسولة النسيج الضام. وعند وجود هذه الكبسولة أو النسيج الدهني كثيف وحجمه كبير، لا بد من استئصاله جراحيا.
روسيا اليوم
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