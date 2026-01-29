12:37 م

الوكيل الإخباري- يوفر الحليب عناصر غذائية مهمة لنمو الأطفال وتطورهم، بفضل احتوائه على البروتينات والكالسيوم والفيتامينات الأساسية. ومع ذلك، قد يسبب الإفراط في تناوله بعض الأضرار الصحية.





في هذا المقال، سنتعرف على أضرار كثرة شرب الأطفال للحليب، وأفضل الأوقات لتناوله، والكميات اليومية المسموح بها لضمان الاستفادة من فوائده دون التعرض لمضاعفاته.



هل شرب الحليب بكثرة مضر للأطفال؟



يحتوي الحليب على فوائد صحية عديدة للأطفال، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشكلات صحية، خاصة عندما يعتمد الطفل عليه بشكل مفرط ويشبع به على حساب أطعمة ومشروبات أخرى. هذا السلوك يقلل من تنوع الوجبات، ويحرم الطفل من عناصر غذائية ضرورية يوفرها النظام الغذائي المتوازن.



وبحسب دراسة علمية صادرة عن جامعة نيفادا – رينو، فإن تناول كميات كبيرة من الحليب قد يؤدي إلى نقص بعض العناصر المهمة مثل الحديد، مما يزيد من خطر الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد لدى الأطفال الصغار.



ما أضرار الحليب للأطفال؟



رغم أهمية الحليب في دعم نمو الأطفال، إلا أن الإفراط في شربه قد يسبب بعض الأضرار الصحية، من أبرزها:



1. فقر الدم الناتج عن نقص الحديد



تشير مراجع طبية متخصصة في تغذية الأطفال إلى أن الإفراط في شرب الحليب قد يقلل من امتصاص الحديد في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بنقصه لدى الأطفال.



وفي حال إصابة الطفل بفقر الدم، قد يصف الطبيب مكملات الحديد، لذلك من الضروري عدم إعطاء أي مكملات غذائية دون استشارة طبية.



ويمكن الوقاية من هذه المشكلة عبر تقليل كمية الحليب، وتزويد الطفل بأطعمة غنية بالحديد مثل: اللحوم، الخضراوات الورقية، البقوليات، والحبوب المدعّمة.



2. مشكلات في الجهاز الهضمي



قد يؤدي الإفراط في شرب الحليب إلى اضطرابات هضمية مثل الإمساك أو الانتفاخ وعدم انتظام حركة الأمعاء، مما يسبب شعور الطفل بالألم والانزعاج.



3. التأثير على الشهية الغذائية



تناول كميات كبيرة من الحليب يجعل الطفل يشعر بالشبع بسرعة، ما يقلل من رغبته في تناول أطعمة أخرى ضرورية لنموه، خاصة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.



لذلك، من المهم تشجيع الطفل على تنويع غذائه، مع تقديم الماء بشكل منتظم للحفاظ على الترطيب وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.



4. التأثير على الكلى



الإفراط في شرب الحليب قد يزيد من العبء على الكلى بسبب ارتفاع نسبة البروتينات والمعادن، خاصة لدى الأطفال الذين يعانون من مشكلات كلوية أو عند استهلاكه بكميات مفرطة.

