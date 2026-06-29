أطعمة بسيطة تدعم صحة الكبد

وتوضح أن تعزيز صحة الكبد يكون عبر تناول أطعمة مثل البروكلي، والملفوف الصيني، والخضروات الورقية، إضافة إلى الأفوكادو، والشمندر، والجزر، وكذلك الفواكه مثل الموز والليمون والجريب فروت، إلى جانب الشوفان الغني بالألياف وبيتا غلوكان، الذي يساعد في تقليل الالتهابات والوقاية من الكبد الدهني.
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