أطعمة بسيطة تدعم صحة الكبد

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الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة الروسية ليودميلا سوسنينا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إلى أن الكبد عضو حيوي يؤدي دورًا مهمًا في هضم الطعام واستقلاب الكربوهيدرات والدهون والتخلص من السموم، كما يمتلك قدرة على التجدد الذاتي لكنه يحتاج إلى دعم غذائي للحفاظ على كفاءته. اضافة اعلان





وتوضح أن تعزيز صحة الكبد يكون عبر تناول أطعمة مثل البروكلي، والملفوف الصيني، والخضروات الورقية، إضافة إلى الأفوكادو، والشمندر، والجزر، وكذلك الفواكه مثل الموز والليمون والجريب فروت، إلى جانب الشوفان الغني بالألياف وبيتا غلوكان، الذي يساعد في تقليل الالتهابات والوقاية من الكبد الدهني.









