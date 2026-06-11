أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول - صور

وأوضح أن التوت غني بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الأوعية الدموية، فيما تحتوي البذور على دهون صحية تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول.
وتوصي الجهات الصحية أيضًا باتباع نظام غذائي متوازن يشمل الأسماك الدهنية، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والفواكه والخضراوات، مع الحد من الدهون المشبعة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.
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