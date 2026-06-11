أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول - صور

الوكيل الإخباري- حثّ الطبيب البريطاني كاران راجان الأشخاص المصابين بارتفاع الكوليسترول على تضمين أربعة أطعمة أساسية في نظامهم الغذائي للمساعدة على خفض مستوياته بشكل طبيعي.

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وأوضح أن التوت غني بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الأوعية الدموية، فيما تحتوي البذور على دهون صحية تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول.

كما أن الفاصوليا والعدس يمدّان الجسم بالألياف والبروتينات النباتية التي تدعم التخلص من الكوليسترول الضار، بينما يساهم الشوفان بفضل ألياف "بيتا جلوكان" في خفض مستوياته.



وتوصي الجهات الصحية أيضًا باتباع نظام غذائي متوازن يشمل الأسماك الدهنية، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والفواكه والخضراوات، مع الحد من الدهون المشبعة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

التوت

بذور الكتان

الفاصولياء والعدس