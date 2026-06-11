السبت 2026-06-13 11:47 ص

أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول - صور

ثقغاث
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 01:24 م

الوكيل الإخباري-   حثّ الطبيب البريطاني كاران راجان الأشخاص المصابين بارتفاع الكوليسترول على تضمين أربعة أطعمة أساسية في نظامهم الغذائي للمساعدة على خفض مستوياته بشكل طبيعي.

اضافة اعلان


وأوضح أن التوت غني بمضادات الأكسدة التي تدعم صحة الأوعية الدموية، فيما تحتوي البذور على دهون صحية تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول.

 

كما أن الفاصوليا والعدس يمدّان الجسم بالألياف والبروتينات النباتية التي تدعم التخلص من الكوليسترول الضار، بينما يساهم الشوفان بفضل ألياف "بيتا جلوكان" في خفض مستوياته.


وتوصي الجهات الصحية أيضًا باتباع نظام غذائي متوازن يشمل الأسماك الدهنية، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والفواكه والخضراوات، مع الحد من الدهون المشبعة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

 

التوت

Image1_6202611131755920364280.jpg

 

 بذور الكتان

Image1_6202611131930123212117.jpg

 

الفاصولياء والعدس

Image1_6202611132030233321379.jpg

 

الشوفان

Image1_6202611132115462401027.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

أخبار الشركات زين ترعى برومين سباق السيدات 2026

غرفة تجارة عمّان

أخبار محلية تجارة عمان والسفارة التشيكية تبحثان فرص الاستثمار والتعاون

دمار واسع في الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة

رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون

عربي ودولي عون: لبنان أمام خيار بناء دولة تحتكر السلاح أو البقاء رهينة منطق الميليشيات

شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

أخبار محلية شركات التخليص تنظم وتستكمل إجراءات 395 ألف بيان جمركي في 5 أشهر

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي أكسيوس: ترامب أخبر نتنياهو بأن الصفقة مع إيران رائعة



 
 






الأكثر مشاهدة

 