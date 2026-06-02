أطعمة ممنوعة على مرضى السكري

وأوضحت أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، مثل السكر والحلوى والشوكولاتة والمربى والعسل والمعجنات الحلوة، تعد من أبرز الأطعمة التي ينبغي الحد منها، لأنها ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة وتسبب ارتفاعات حادة.
كما حذرت من المشروبات السكرية، بما في ذلك المشروبات الغازية والعصائر المعلبة ومشروبات الطاقة والشاي المحلى، لما لها من تأثير مباشر على زيادة مستويات الغلوكوز في الدم.
ونصحت بالابتعاد عن الكربوهيدرات المكررة الموجودة في الخبز الأبيض والكعك والأرز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من القمح المكرر، نظراً لامتلاكها مؤشراً جلايسيمياً مرتفعاً، مع التوجه بدلاً من ذلك إلى منتجات الحبوب الكاملة.
وأضافت أن الأطعمة المصنعة، مثل النقانق والهوت دوغ والوجبات الجاهزة، قد تحتوي على سكريات مخفية ودهون متحولة وكميات كبيرة من الملح، ما ينعكس سلباً على صحة الأوعية الدموية والجسم بشكل عام.
وفيما يتعلق بالفواكه، أشارت إلى أنها ليست ممنوعة بشكل كامل على مرضى السكري، إلا أن بعض الأنواع، مثل الموز والعنب والتين، تحتوي على نسب مرتفعة من السكر، لذلك يُنصح بتناولها باعتدال لتجنب الارتفاع السريع في مستوى الغلوكوز.
