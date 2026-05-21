أعراض حمى إيبولا

الوكيل الإخباري- حذّر خبراء روس من خطورة حمى إيبولا، موضحين أن المرض يبدأ بارتفاع شديد في الحرارة وضعف عام وآلام في العضلات، قبل أن تتطور الأعراض إلى الإسهال وآلام البطن والسعال الجاف، ما قد يؤدي إلى جفاف حاد في الجسم.





وأشار الأكاديمي الروسي غينادي أونيشينكو إلى أن نحو نصف المصابين قد يعانون من طفح جلدي نزفي ونزيف من اللثة والأنف، مع تدهور تدريجي في وظائف الكبد والكلى، لافتاً إلى أن فترة حضانة الفيروس تتراوح بين يومين و21 يوماً.



ودعا أونيشينكو إلى تجنب السفر إلى بعض دول غرب إفريقيا مثل غينيا ونيجيريا والسنغال والكونغو، بسبب وجود بؤر طبيعية للمرض وتسجيل حالات تفشٍ هناك، محذراً من سهولة انتقال العدوى عبر السفر الجوي.



كما أشار إلى تسجيل إصابات بالمرض خارج إفريقيا، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا ومالي وإيطاليا.



من جانبها، أوضحت الباحثة الروسية يوليا يرمولايفا أن بعض حالات الإصابة قد تكون خفيفة أو من دون أعراض، إلا أن الفيروس قادر على التطور ليصبح أكثر عدوى دون أن يفقد خطورته، مستشهدة بالطفرات التي ظهرت خلال تفشي المرض في غرب إفريقيا بين عامي 2013 و2016.



وأضافت أن روسيا سترسل فريقاً من المختصين إلى أوغندا للمشاركة في تحقيق وبائي، بناءً على طلب من الجانب الأوغندي.





