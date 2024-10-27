أعراض غير متوقعة لجرثومة المعدة

هل جرثومة المعدة تسبب الصداع؟ بحسب استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، الدكتور سمير أسعد.
إذ أكد الدكتور سمير أسعد استشاري أمراض الباطنة، أن جرثومة المعدة تؤثر سلبًا على الرأس، فهي تسبب الصداع، مضيفًا أنها تسبب الغثيان والدوخة، وضعف الشهية وعدم الرغبة في الإقبال على الأكل، موضحًا أن هذا كله بسبب عدم الارتياح في المعدة.
وأضاف استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن جرثومة المعدة لها تدعيات سلبية على الحالة المزاجية، فهي تسبب التوتر والشعور بالقلق، والشعور بالضجر والضيق، وكذا ضيق في التنفس، بسبب الحموضة والحرقة في المعدة التي تنتج عن الجرثومة.
أعراض جرثومة المعدة
وأوضح أسعد، أن أعراض الإصابة بجرثومة المعدة، على الجهاز الهمضي، تتمثل في التالي:
1- حرقة شديدة في المعدة.
2- التقيؤ.
3- التقلصات.
4- التجشؤ.
5- الانتفاخ.
6- ألم في أعلى البطن.
7- تغير لوم البراز للون الداكن.
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