أعراض غير متوقعة لجرثومة المعدة

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الوكيل الإخباري- جرثومة المعدة، هي بكتيريا حلزونية تصيب المعدة، بسبب عدة عوامل خارجية، مثل تناول الطعام غير النظيف، وتناوله بأيادي ملوثة، وكذا يصاب بها الشخص بسبب العدوى من شخص مصاب بها، نتيجة تطاير الرذاذ، أو استعمال الأشياء الشخصية بالمصاب، مثل الكوب، وكذا تنتقل عن طريق المرحاض. اضافة اعلان





هل جرثومة المعدة تسبب الصداع؟ بحسب استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، الدكتور سمير أسعد.



إذ أكد الدكتور سمير أسعد استشاري أمراض الباطنة، أن جرثومة المعدة تؤثر سلبًا على الرأس، فهي تسبب الصداع، مضيفًا أنها تسبب الغثيان والدوخة، وضعف الشهية وعدم الرغبة في الإقبال على الأكل، موضحًا أن هذا كله بسبب عدم الارتياح في المعدة.



وأضاف استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي، أن جرثومة المعدة لها تدعيات سلبية على الحالة المزاجية، فهي تسبب التوتر والشعور بالقلق، والشعور بالضجر والضيق، وكذا ضيق في التنفس، بسبب الحموضة والحرقة في المعدة التي تنتج عن الجرثومة.



أعراض جرثومة المعدة

وأوضح أسعد، أن أعراض الإصابة بجرثومة المعدة، على الجهاز الهمضي، تتمثل في التالي:



1- حرقة شديدة في المعدة.



2- التقيؤ.



3- التقلصات.



4- التجشؤ.



5- الانتفاخ.



6- ألم في أعلى البطن.



7- تغير لوم البراز للون الداكن.