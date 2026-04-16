أعراض مبكرة غير نمطية لتطور السرطان

الخميس، 16-04-2026 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   يوضح الدكتور يفغيني تشيريموشكين أخصائي الأورام، الأعراض المميزة لورم الأرومي الدبقي أحد أنواع السرطان الأكثر عدوانية، وسبب تشخيصه غالبا بالصدفة لدى كبار السن.

ويقول: "يكتشف الورم الأرومي الدبقي عادة بالصدفة. وقد يشتبه الأطباء في هذا المرض بناء على شكاوى من تدهور حاد في الرؤية والسمع والشم، والصداع، وحتى فقدان التوازن أثناء الحركة. وتعتبر هذه الأعراض من العلامات المحتملة لتلف الدماغ. وقد يحيل الطبيب أو أخصائي الأعصاب المرضى لإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي مع حقن مادة التباين لتأكيد التشخيص إذا ما عانوا من هذه الأعراض".

ووفقا له، يكتشف هذا المرض في المراحل المبكرة، غالبا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، حيث تظهر أعراض غير نمطية وغير متوقعة بالنسبة لهم، مثل تدهور الرؤية أو السمع أو الشم أو فقدان التوازن. ويبلغ معدل الإصابة ذروته في الفئات العمرية الأكبر سنا 60-70 عاما، حيث تصبح الأعراض غير واضحة بسبب التغيرات المرتبطة بالتقدم في السن.

 
 


