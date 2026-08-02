أفضل الأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم

وتشمل أبرز الأطعمة الغنية بالحديد: الكبد، واللحوم الحمراء، والمحار، والعدس، والسبانخ، وبذور اليقطين، والتوفو، والكينوا، والبقوليات، والبروكلي، والأسماك، والشوكولاتة الداكنة.
ولتعزيز امتصاص الحديد من المصادر النباتية، يُنصح بتناول أطعمة غنية بفيتامين C، مثل الحمضيات والطماطم والفلفل الحلو، مع تجنب شرب الشاي أو القهوة أثناء الوجبات الغنية بالحديد، واستشارة الطبيب قبل استخدام مكملات الحديد.
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