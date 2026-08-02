أفضل الأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم

الوكيل الإخباري- يُعد الحديد عنصراً أساسياً لإنتاج الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، وقد يؤدي نقصه إلى الشعور بالإرهاق والضعف، وفي بعض الحالات إلى الإصابة بفقر الدم.

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وتشمل أبرز الأطعمة الغنية بالحديد: الكبد، واللحوم الحمراء، والمحار، والعدس، والسبانخ، وبذور اليقطين، والتوفو، والكينوا، والبقوليات، والبروكلي، والأسماك، والشوكولاتة الداكنة.