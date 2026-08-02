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أفضل الأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم

قلف
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 09:56 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد الحديد عنصراً أساسياً لإنتاج الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم، وقد يؤدي نقصه إلى الشعور بالإرهاق والضعف، وفي بعض الحالات إلى الإصابة بفقر الدم.

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وتشمل أبرز الأطعمة الغنية بالحديد: الكبد، واللحوم الحمراء، والمحار، والعدس، والسبانخ، وبذور اليقطين، والتوفو، والكينوا، والبقوليات، والبروكلي، والأسماك، والشوكولاتة الداكنة.


ولتعزيز امتصاص الحديد من المصادر النباتية، يُنصح بتناول أطعمة غنية بفيتامين C، مثل الحمضيات والطماطم والفلفل الحلو، مع تجنب شرب الشاي أو القهوة أثناء الوجبات الغنية بالحديد، واستشارة الطبيب قبل استخدام مكملات الحديد.

 
 


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طب وصحة أفضل الأطعمة الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم



 
 






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