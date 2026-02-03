الثلاثاء 2026-02-03 09:55 ص

إرشادات جديدة لمكافحة ارتفاع ضغط الدم

الثلاثاء، 03-02-2026 08:55 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب تحديثًا لإرشادات مكافحة ارتفاع ضغط الدم، الذي يصيب قرابة نصف البالغين في الولايات المتحدة، ويُعد عامل خطر رئيسيًا لأمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.اضافة اعلان


وحددت الإرشادات المستويات المعيارية لضغط الدم على النحو الآتي: الطبيعي أقل من 120/80 ملم زئبق، والمرتفع بين 120 و129/80 ملم زئبق، فيما يُعد ارتفاع ضغط الدم عند 130/80 ملم زئبق فما فوق.

وشدد التحديث على تسريع البدء بالعلاج الدوائي إذا لم تُحقق تعديلات نمط الحياة نتائج خلال 3 إلى 6 أشهر، مع التركيز على خفض استهلاك الصوديوم إلى أقل من 2300 ملغ يوميًا، والسعي للوصول إلى 1500 ملغ.

ولفتت الإرشادات إلى أهمية إدارة الإجهاد عبر ممارسة الرياضة ودمج تقنيات مثل اليوغا والتنفس العميق، إلى جانب استهداف خسارة 5% على الأقل من الوزن لدى من يعانون زيادة الوزن.

كما دعت إلى اعتماد نظام “داش” الغذائي، الذي يقوم على تقليل الملح وزيادة تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة.

وأكدت الإرشادات في ختامها ضرورة مراقبة ضغط الدم بانتظام، سواء في العيادة أو باستخدام أجهزة القياس المنزلية، ومشاركة القراءات مع الطبيب لتقييم الحاجة إلى تعديل العلاج.
 
 


