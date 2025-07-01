اضطراب ثنائي القطب..ما أسبابه وأعراضه؟

الوكيل الإخباري- يُعد اضطراب ثنائي القطب من الاضطرابات النفسية الخطيرة التي تؤثر على مزاج الشخص وطاقته وقدرته على أداء المهام اليومية، وتظهر على شكل نوبات من الهوس والاكتئاب، تختلف شدّتها ومدتها بحسب نوع الاضطراب.

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وبحسب موقع "Womenshealth.org"، فإن النوع الأول من اضطراب ثنائي القطب يُعتبر الأكثر حدة، وغالبًا ما يُشخّص في عمر متأخر لدى النساء. أما النوع الثاني فهو الأكثر شيوعًا، وتكون نوبات الهوس فيه أقل حدة وتُعرف بـ"الهوس الخفيف".



الأسباب المحتملة

لا تُعرف أسباب الإصابة بدقة، لكن يُرجّح أن تلعب الوراثة، وكيمياء الدماغ، والاختلافات البيولوجية دورًا في تطوّر هذا الاضطراب.



أبرز الأعراض

نوبات الهوس: شعور مفرط بالنشاط أو السعادة، سرعة في الكلام والتفكير، قلة الحاجة للنوم، سلوكيات متهورة.

نوبات الاكتئاب: حزن شديد، فقدان الطاقة، اضطرابات في النوم والشهية، العزلة، أفكار انتحارية.

نوبات مختلطة: تجمع بين أعراض الهوس والاكتئاب معًا، مثل الشعور باليأس مع فرط النشاط.



ورغم أن الاضطراب قد يكون طويل الأمد، إلا أن العلاج ممكن عبر الأدوية، والعلاج النفسي، والدعم الأسري.