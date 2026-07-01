اكتشاف عامل محتمل جديد للإصابة بمرض باركنسون

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة جامعة تكساس إيه آند إم أن العدوى الفيروسية قد تكون عاملًا محفزًا لتطور مرض باركنسون، وذلك وفق نموذج تجريبي على الفئران.

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وقام الباحثون بإصابة الفئران بفيروس موجود طبيعيًا بينها، بدلًا من استخدام مواد سامة أو تعديلات جينية، حيث انتشر الفيروس إلى خلايا الدماغ المسؤولة عن إنتاج الدوبامين، ثم بدأ بتدميرها، ما أدى إلى ظهور أعراض مشابهة لمرض باركنسون مثل بطء الحركة وضعف التنسيق الحركي.