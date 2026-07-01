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اكتشاف عامل محتمل جديد للإصابة بمرض باركنسون

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تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 09:28 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة جامعة تكساس إيه آند إم أن العدوى الفيروسية قد تكون عاملًا محفزًا لتطور مرض باركنسون، وذلك وفق نموذج تجريبي على الفئران.

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وقام الباحثون بإصابة الفئران بفيروس موجود طبيعيًا بينها، بدلًا من استخدام مواد سامة أو تعديلات جينية، حيث انتشر الفيروس إلى خلايا الدماغ المسؤولة عن إنتاج الدوبامين، ثم بدأ بتدميرها، ما أدى إلى ظهور أعراض مشابهة لمرض باركنسون مثل بطء الحركة وضعف التنسيق الحركي.


وأشار الباحثون إلى أن بعض الفيروسات قد تسبب التهابات دماغية تؤدي تدريجيًا إلى تلف الخلايا العصبية، مع احتمال تأثر ظهور المرض بعوامل وراثية وبيئية، مؤكدين أن النتائج ما تزال بحاجة لتأكيد عبر تجارب على البشر.

 
 


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