الأعراض الرئيسية لنوبة قلبية وشيكة

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة ماريا تشايكوفسكايا، أخصائية أمراض القلب، إلى أن احتشاء عضلة القلب يُنظر إليه عادة على أنه حدث مفاجئ، إلا أن هناك أعراضا تحذيرية لنقص التروية قبل حدوث النوبة الحادة.

اضافة اعلان