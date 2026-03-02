الأعراض الرئيسية لنوبة قلبية وشيكة

وتؤكد الطبيبة أن أي تغيّر في الحالة الصحية العامة يجب أن يكون مدعاة للقلق، وتشمل العلامات المبكرة المحتملة:
ضيق التنفس
التعب الشديد
عدم انتظام ضربات القلب
الدوار
شعور بعدم الراحة في الذراع أو الرقبة أو الظهر
وتنصح بالانتباه لهذه الأعراض بشكل خاص لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو السمنة، أو ارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى المدخنين ومن لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب.
