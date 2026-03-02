الإثنين 2026-03-02 11:32 ص

الأعراض الرئيسية لنوبة قلبية وشيكة

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 02-03-2026 10:40 ص

الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة ماريا تشايكوفسكايا، أخصائية أمراض القلب، إلى أن احتشاء عضلة القلب يُنظر إليه عادة على أنه حدث مفاجئ، إلا أن هناك أعراضا تحذيرية لنقص التروية قبل حدوث النوبة الحادة.

ووفقا للدكتورة، يُعد الشعور بعدم الراحة في الصدر — مثل الضغط والثقل أو الحرقة — أثناء المجهود البدني أو التعرض للضغط النفسي من أكثر الأعراض المبكرة شيوعا لنقص تروية عضلة القلب. وغالبا ما تزول هذه الأعراض عند الراحة، ما يدفع المرضى أحيانا لعدم طلب المساعدة الطبية لاعتقادهم أنها مجرد إرهاق أو يوم مرهق.

وتؤكد الطبيبة أن أي تغيّر في الحالة الصحية العامة يجب أن يكون مدعاة للقلق، وتشمل العلامات المبكرة المحتملة:

ضيق التنفس

التعب الشديد

عدم انتظام ضربات القلب

الدوار

شعور بعدم الراحة في الذراع أو الرقبة أو الظهر

وتنصح بالانتباه لهذه الأعراض بشكل خاص لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو السمنة، أو ارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى المدخنين ومن لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب.

 
 


