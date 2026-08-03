البطاطس قد تساعد على إنقاص الوزن.. بشرط

وتتميز البطاطس بانخفاض سعراتها الحرارية، كما تحتوي على نسبة جيدة من الألياف والنشا المقاوم، ما يعزز الشعور بالشبع، ويساعد على ضبط مستويات سكر الدم وتقليل الالتهابات المرتبطة بزيادة الوزن.
وينصح الخبراء بطهي البطاطس في الفرن أو الشواء أو باستخدام المقلاة الهوائية بدلًا من القلي التقليدي، مع الإبقاء على القشرة لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف. كما يُفضل تبريدها بعد الطهي، إذ يزيد ذلك من محتواها من النشا المقاوم، ما يعزز الإحساس بالشبع.
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