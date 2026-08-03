البطاطس قد تساعد على إنقاص الوزن.. بشرط

الوكيل الإخباري- قد تساعد البطاطس على فقدان الوزن عند تناولها بطريقة صحية، ما يفنّد الاعتقاد بأنها من الأطعمة الممنوعة في الحميات الغذائية.

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وتتميز البطاطس بانخفاض سعراتها الحرارية، كما تحتوي على نسبة جيدة من الألياف والنشا المقاوم، ما يعزز الشعور بالشبع، ويساعد على ضبط مستويات سكر الدم وتقليل الالتهابات المرتبطة بزيادة الوزن.