الأربعاء 2026-01-14 01:10 م

التحدث أثناء القيادة أخطر مما نعتقد.. إليك الأسباب

الأربعاء، 14-01-2026 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة يابانية أن التحدث أثناء القيادة، حتى بشكل بسيط، يضع عبئًا معرفيًا يؤثر على حركات العين، وهو أمر أساسي للقيادة الآمنة. وأوضحت الدراسة أن الحديث يؤدي إلى تأخير في بدء حركة العين، الوصول إلى الهدف البصري، وتثبيت النظر عليه، ما يقلل سرعة إدراك المخاطر واتخاذ القرار على الطريق.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التأخيرات، رغم صغرها زمنياً، قد تحدث فرقًا حاسمًا في مواقف الطوارئ، مؤكّدين أن التركيز الكامل أثناء القيادة ليس خيارًا، بل ضرورة لحماية السائقين والمارة.

 

 ارم نيوز 

 
 


