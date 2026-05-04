الإثنين 2026-05-04 01:09 م

الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا

الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا
تعبيرية
 
الإثنين، 04-05-2026 01:03 م

الوكيل الإخباري-   يعاني كثيرون حول العالم من مشكلة "حرقة المعدة"، التي تترافق مع شعور بالحرقان في الصدر، خصوصًا خلال الليل، وغالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات في النوم.

اضافة اعلان


ويقدّم الطبيب سوراب سيثي، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في كاليفورنيا، حلًا بسيطًا للحد من هذه الحالة، بحسب ما نقلت "تايمز أوف إنديا".


ويؤكد سيثي أن السبب الأساسي لا يعود إلى خلل في المعدة نفسها، بل إلى عادات يومية غير صحية، ما يتطلب إعادة النظر في نمط الحياة.


ويشير إلى أن من أسوأ هذه العادات تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، ثم التوجه إلى النوم مباشرة، الأمر الذي يزيد من احتمال حدوث الحرقة.


ويشرح أن الاستلقاء بعد الأكل مباشرة يعيق عملية الهضم، إذ تبقى الأطعمة في المعدة، ما يسمح للحمض بالارتداد إلى المريء والتسبب بالشعور بالحرقان.


ويشدّد سيثي على اعتماد قاعدة "3-4"، أي التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات، لإتاحة الوقت الكافي أمام المعدة لتفريغ محتواها.


ويختم بالإشارة إلى أن منح المعدة هذا الوقت يساعدها على إتمام عملية الهضم بشكل طبيعي، حيث يُفرز الحمض ويُدفع لاحقًا إلى الأمعاء الدقيقة، ما يقلل من فرص حدوث الارتجاع أثناء النوم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا

طب وصحة الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا

ولي العهد يشارك هدفًا عالميًا للتعمري أمام ليون في الدوري الفرنسي

أخبار محلية ولي العهد يشارك هدفًا عالميًا للتعمري أمام ليون في الدوري الفرنسي

زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

أخبار الشركات زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة

ب

أخبار محلية أمانة عمان تستقبل 188 طلب تصاريح لبيع البطيخ والشمام للعام الحالي

عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم.. اليكم ما كشفته الدراسات

طب وصحة عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم

ب

أخبار محلية مجمع اللغة العربية يصدر "دليل المصطلحات الحاسوبية العربية" لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي

ل

أخبار محلية منتدى الاتصال الحكومي يستضيف رئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الثلاثاء

ب

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا



 
 






الأكثر مشاهدة

 