السبب الخفي وراء ثبات وزنك

الوكيل الإخباري- يعاني كثيرون من ثبات الوزن رغم الالتزام بالحمية الغذائية والرياضة، ما يسبب الإحباط. ويؤكد مختصون أن هذه المشكلة غالباً ما ترتبط بعوامل غذائية أو صحية أو سلوكية يمكن معالجتها.

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أبرز أسباب ثبات الوزن:

تناول كميات كبيرة من أطعمة صحية مرتفعة السعرات مثل المكسرات والأفوكادو وزبدة الفول السوداني.



اضطرابات صحية مثل خمول الغدة الدرقية، وتكيس المبايض، واختلال الهرمونات.



بعض الأدوية التي تؤثر في الشهية ومعدل الحرق.



زيادة الكتلة العضلية مع ممارسة الرياضة، ما قد يخفي فقدان الدهون على الميزان.



اتباع حميات قاسية منخفضة السعرات لفترات طويلة.



اعتياد الجسم على التمارين نفسها لفترات ممتدة.



قلة النوم والتوتر والقلق، ما يرفع هرمون الكورتيزول ويؤثر في الحرق.



الحساسية الغذائية لبعض الأطعمة مثل الغلوتين أو اللاكتوز.



قلة النشاط البدني ونقص بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد وفيتامين D وB12.



الحلول المقترحة:

مراقبة كميات الطعام ونوعيته بدقة.



ممارسة تمارين المقاومة والكارديو بانتظام مع تنويع التمارين.



زيادة تناول البروتين والألياف لتعزيز الشبع.



شرب كميات كافية من الماء.

الحصول على نوم جيد وتقليل التوتر.



متابعة قياسات الجسم والمظهر العام، وليس الوزن فقط.



استشارة مختص عند الاشتباه بوجود مشكلة صحية.