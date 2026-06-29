الكيتو أم الصيام المتقطع.. من يفوز؟

ويعتمد نجاح النظامين أساسًا على تحقيق عجز في السعرات الحرارية، مع اختلاف في آلية التحكم بالجوع، إذ قد يقلل الكيتو الشهية بعد التكيف، فيما يساعد الصيام المتقطع على تقليل كمية الطعام بسبب تقليص ساعات الأكل.
وتؤكد اختصاصية التغذية أن الأفضل هو النظام القابل للاستمرار طويلًا، مع تفضيل الأنماط المتوازنة مثل النظام المتوسطي للحفاظ على الصحة والنتائج.
-
أخبار متعلقة
-
هل المكسرات يوميًا خيار صحي فعلاً؟
-
الكاتشب تحت المجهر.. فوائد أم مخاطر؟
-
مفاجأة عن الأطعمة المجمدة والطازجة
-
أطعمة طبيعية توقف ظهور الشيب المبكر
-
5 أشياء لا يجب تناولها مع الحليب
-
أطعمة بسيطة تدعم صحة الكبد
-
الصحة العالمية: تراجع تفشي فيروس هانتا واستقرار الوضع
-
انسداد رئوي مميت.. طبيب يحذر من علامات إنذار مبكرة