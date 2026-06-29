الكيتو أم الصيام المتقطع.. من يفوز؟

12:29 م

الوكيل الإخباري- يتصدر الكيتو دايت والصيام المتقطع قائمة الأنظمة الغذائية الأكثر شيوعًا لخسارة الوزن، مع اختلاف جوهري بينهما؛ فالكيتو يعتمد على تقليل الكربوهيدرات وتحويل الجسم لاستخدام الدهون كمصدر للطاقة، بينما يركز الصيام المتقطع على تنظيم أوقات تناول الطعام دون تقييد نوعيته. اضافة اعلان





ويعتمد نجاح النظامين أساسًا على تحقيق عجز في السعرات الحرارية، مع اختلاف في آلية التحكم بالجوع، إذ قد يقلل الكيتو الشهية بعد التكيف، فيما يساعد الصيام المتقطع على تقليل كمية الطعام بسبب تقليص ساعات الأكل.



وتؤكد اختصاصية التغذية أن الأفضل هو النظام القابل للاستمرار طويلًا، مع تفضيل الأنماط المتوازنة مثل النظام المتوسطي للحفاظ على الصحة والنتائج.





