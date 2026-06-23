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براعم الفاصوليا.. كنز صحي - فيديو

قثفل
براعم الفاصولياء
 
الثلاثاء، 23-06-2026 02:30 م

الوكيل الإخباري-   يُعدّ تناول براعم الفاصوليا بانتظام خياراً غذائياً صحياً، لاحتوائها على الألياف ومضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم وتساعد في الوقاية من بعض الأمراض المزمنة.

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وتسهم براعم الفاصوليا في تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي، وخفض الكوليسترول الضار، وتعزيز المناعة، وتقليل الالتهابات، كما تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل محتواها من الألياف والنشا المقاوم.


وتشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها قد تقلل الإجهاد التأكسدي المرتبط بأمراض مزمنة، فيما قد تساهم بعض مركباتها في تحسين المزاج ودعم الجهاز العصبي.


ورغم فوائدها، يُنصح بغسل براعم الفاصوليا جيداً أو طهيها قبل تناولها لتقليل مخاطر التلوث البكتيري.

 

 
 


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