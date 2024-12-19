برودة الأيدي .. صاحب تجربة يروي تفاصيل غير مألوفة

الوكيل الإخباري- حذر رجل بريطاني يدعى سكوت نيل من تجاهل برودة اليدين، بعد أن تبين أن العرض الذي عانى منه كان علامة تحذيرية لحالة مناعية ذاتية مهددة للحياة تدمر الأعضاء تدريجيا.

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