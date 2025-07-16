بعد الأربعين- 5 نصائح للحفاظ على العضلات

لكن لحسن الحظ، يمكن الحفاظ على الكتلة العضلية والحد من التدهور الطبيعي من خلال اتباع نمط حياة صحي وبعض العادات اليومية.
كيف تحافظ على عضلاتك بعد سن الأربعين؟
التمدد وتمارين المقاومة معًا
دمج تمارين التمدد مع تدريبات المقاومة يساعد في تحفيز بناء البروتين العضلي، وتقليل تآكل الألياف العضلية.
الحليب بالكركم قبل النوم
يحتوي "الحليب الذهبي" على بروتينات مفيدة للعضلات، خاصة إذا تم تناوله ليلًا، ما يدعم إصلاح الأنسجة العضلية أثناء النوم.
رفع الأثقال مع الكارديو
تمارين الكارديو وحدها تحافظ على صحة القلب، لكنها لا تكفي لمنع خسارة العضلات. رفع الأوزان الخفيفة أو حمل حقيبة أثناء التمارين اليومية يُنشّط عضلات الساقين والجذع.
المشي صباحًا تحت أشعة الشمس
يفيد فيتامين D الذي يُنتج عبر التعرض للشمس في تقوية العضلات، كما يساعد على تنظيم الهرمونات وتحسين امتصاص الجلوكوز، مما يدعم طاقة العضلات وأدائها.
تمارين الثبات (مثل بلانك)
تمارين متساوية القياس (isometric) تُنشّط الألياف العضلية وتزيد من قوتها وتحملها، خاصة إذا تم ممارستها بانتظام وبتركيز.
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