تأثير الجلوس الطويل على عضلة القلب

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة أوكسانا سينينكوفا، أخصائية أمراض القلب، إلى أن خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب يرتفع لدى الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم الجلوس لفترات طويلة تصل إلى 8–10 ساعات يوميا.



وتقول سينينكوفا، إن الجلوس لفترات طويلة تتراوح بين 8 و10 ساعات يوميا قد يرفع خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بنحو 40 إلى 50% مقارنة بالأشخاص الذين يجلسون لمدة 3 إلى 4 ساعات فقط، مؤكدة أن فترات الراحة القصيرة المنتظمة ضرورية لتقليل هذا الخطر. كما تعتبر أن تجاوز 6 إلى 8 ساعات من الجلوس يوميا بشكل مستمر، حتى مع وجود فترات توقف، يُعد عامل خطر معترفا به لأمراض القلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان



وتوضح أنه عند العمل المكتبي يُفضّل الحفاظ على وضعية صحيحة للجسم، بحيث لا تكون الركبتان أعلى من مستوى الوركين، مع إبقاء القدمين مستويتين على الأرض. كما تنصح بأخذ فترات راحة قصيرة كل 30 إلى 45 دقيقة، لمدة 5 إلى 10 دقائق، على أن تكون أكثر فاعلية عند دمجها مع نشاط بدني خفيف.



وتشدد على أن ممارسة الرياضة ليست رفاهية، بل ضرورة صحية، ويمكن اختيار أي نشاط بدني مناسب مثل الجري أو الرقص أو ركوب الدراجات أو الرياضات الجماعية. وتوصي بممارسة ما بين 150 إلى 300 دقيقة من النشاط الهوائي متوسط الشدة أسبوعيا، أو 75 إلى 150 دقيقة من التمارين المكثفة، مع استبدال الجلوس الطويل في المساء بأنشطة خفيفة مثل المشي أو اللعب مع الأطفال أو اللقاءات النشطة.



وتؤكد أن حتى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام عدة مرات أسبوعيا يظلون عرضة للخطر إذا استمروا في الجلوس 10 إلى 12 ساعة يوميا، لأن المشكلة لا ترتبط بفترة جلوس واحدة، بل بنمط حياة خامل مستمر طوال اليوم.



وتضيف أن الخطر لا يبدأ عند ساعة محددة من الجلوس، بل عندما يصبح الجلوس هو السلوك اليومي الأساسي، بينما تتحول الحركة إلى استثناء نادر. ويزداد الوضع سوءا إذا تخلل اليوم جلوس طويل يعقبه استلقاء مستمر في المساء.