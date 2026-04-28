تأثير النوم على السرطان

الثلاثاء، 28-04-2026 02:09 م

الوكيل الإخباري-   أفاد الدكتور دميتري ميرونينكو، أخصائي أورام، أن الحرمان من النوم لفترة طويلة والإرهاق المزمن يضعفان مناعة الجسم ويزيدان من خطر حدوث طفرات في الخلايا، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ويقول: "ليس الإرهاق المزمن والحرمان من النوم من العوامل المسببة للسرطان، أي إنهما لا يسببان بشكل مباشر نمو الأورام الخبيثة. ولكن التعرض طويل الأمد لهذين العاملين قد يسبب حالات نقص المناعة، ما يخل باستجابة الجسم للخلايا الخبيثة التي تدمرها منظومة المناعة عادة".


ووفقاً له، يسبب الإرهاق المزمن زيادة في إنتاج هرمون الكورتيزول، ما يساهم في الالتهاب ويزيد من خطر حدوث طفرات في الخلايا. كما أن الحرمان من النوم يخل بتوازن الساعة البيولوجية، وقد يؤثر أيضاً على عمل الجينات المثبطة للأورام، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الميلاتونين، وهو ما قد يحفّز نمو الورم.


ويقول: "لقد ثبت أن النوم لأقل من ست ساعات في الليلة لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم".


ويؤكد الخبير أن نمط الحياة الصحي، والنشاط البدني المنتظم، والتغذية السليمة، والتوازن بين العمل والراحة، هي عوامل أساسية للوقاية من السرطان.

 
 


القاضي: مسار التحديث السياسي يشكل رافعة لتمكين المرأة والشباب

