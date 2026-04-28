الوكيل الإخباري- أفاد الدكتور دميتري ميرونينكو، أخصائي أورام، أن الحرمان من النوم لفترة طويلة والإرهاق المزمن يضعفان مناعة الجسم ويزيدان من خطر حدوث طفرات في الخلايا، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

اضافة اعلان



تأثير النوم على السرطان



ويقول: "ليس الإرهاق المزمن والحرمان من النوم من العوامل المسببة للسرطان، أي إنهما لا يسببان بشكل مباشر نمو الأورام الخبيثة. ولكن التعرض طويل الأمد لهذين العاملين قد يسبب حالات نقص المناعة، ما يخل باستجابة الجسم للخلايا الخبيثة التي تدمرها منظومة المناعة عادة".



ووفقاً له، يسبب الإرهاق المزمن زيادة في إنتاج هرمون الكورتيزول، ما يساهم في الالتهاب ويزيد من خطر حدوث طفرات في الخلايا. كما أن الحرمان من النوم يخل بتوازن الساعة البيولوجية، وقد يؤثر أيضاً على عمل الجينات المثبطة للأورام، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الميلاتونين، وهو ما قد يحفّز نمو الورم.



ويقول: "لقد ثبت أن النوم لأقل من ست ساعات في الليلة لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم".